Candidatos de 12 municipios han rechazado participar en debates del OPLE

De 32 debates entre candidatos a las Presidencias Municipales y Diputaciones de Mayoría Relativa, programados hasta el momento, extraoficialmente 12 no se han llevado a cabo por no existir quórum.



Durante la sesión extraordinaria urgente del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), celebrada la mañana de este sábado, el presidente de la Comisión de Debates, Quintín Antar Dovarganes Escandón, señaló que el reglamento establece que para que se pueda desarrollar, deben asistir al menos dos contendientes.



Lo anterior, al responder las inquietudes del representante del Partido Acción Nacional (PAN), Andrés Salas Martínez, quien pidió saber el nivel de participación de los aspirantes a dichos cargos de elección popular, si han participado todos los nominados de todos los partidos y el impacto que estos ejercicios democráticos han tenido en términos de cobertura mediática y de visualizaciones de la ciudadanía en las plataformas digitales.



“Sobre el área correspondiente (la Unidad Técnica de Comunicación Social) ha podido medir cuánto se han difundido, no lo sé, sí he visto y le hemos dado puntual seguimiento, el desarrollo de los debates, los que no se han realizado por falta de quorum de parte de los candidatos”, precisó.



En su intervención, explicó que en muchas ocasiones llegaron dos escritos de aceptación a debatir pero al momento de llevarse a cabo, sólo asistió un contendiente y por tanto no se pudo realizar.



“A la fecha, hemos tenido el primer día 14 intervenciones, me refiero a debates. Cuando no se realizan salen de todos modos los moderadores a cuadro a mencionar el motivo por el que no se está realizando para que quede constancia de que toda la organización en todo el Estado se está haciendo y que hubo las condiciones para que se realizaran. El dato extraoficial son 12 debates los que no se han realizado de 32 o 33”, detalló.



Algunos de los que no se llevaron a cabo son los de Zontecomatlán, Cuichapa, Calcahualco, Jesús Carranza, Chontla, Chicontepec, Platón Sánchez, Xoxocotla, Tenochtitlán y Omealca.



Cabe mencionar que este día, el Pleno comicial cambió la sede del debate a la Diputación Local por el Distrito de Poza Rica en vista de las inconformidades que existían entre algunos contrincantes porque supuestamente el inmueble original pertenecía a una persona que tenía una relación con uno de ellos.



Posteriormente, el segundo recinto propuesto también fue rechazado porque también estaba relacionado con la candidata que pidió el cambio de lugar.



Ante ello, el consejero explicó que ahora se llevará a cabo en un salón de fiestas infantiles que no tiene relación con ninguno de los candidatos que buscan la curul uninominal por Poza Rica.



“Este lugar no tiene nada que ver (con los candidatos), es un salón de fiestas infantiles; sin embargo, se presenta con muy buenas dimensiones, según las fotografías que pude ver”, afirmó.