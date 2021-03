Candidatos del PVEM no pedirán seguridad para las próximas elecciones

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Marcelo Ruíz Sánchez, dijo que los candidatos de este partido no pedirán seguridad para las próximas elecciones porque son emanados de la sociedad y son gente de bien.



"No analizamos tener seguridad porque son candidatos emanados de la sociedad y estamos seguros que el Estado Mexicano hará su labor en este proceso electoral. Creemos que tendremos un proceso electoral sano, transparente, limpio con seguridad, oportunidades y piso parejo para todos".



Añadió que el tema de la seguridad es fundamental y dijo que no se le puede señalar por la condición actual que se vive, a un gobierno en especial. "Esperamos que no haya necesidad de tener ninguna seguridad particular, toda vez que somos gente de bien que hacemos política con el corazón, nada más".



De igual forma indicó que el PVEM logró una coalición muy buena con MORENA y PT, pues irán en 35 municipios encabezando, en 35 el Partido del Trabajo y en 70 municipios sin coalición con candidatos propios el Verde Ecologista y en otros 70 en coalición postulados por MORENA.



De igual forma tendrán 6 candidatos a diputados locales en coalición y en los demás irán acompañando al PT o de MORENA; y para la diputación federal irán en coalición en 12 de los 20, de esos 12 cuatro encabeza el Verde (Pánuco, Tantoyuca, Minatitlán y Cosamaloapan) y en los otros 8 encabeza MORENA uno de estos es Orizaba.