Candidatos independientes pedirán prórroga al OPLE para reunir firmas ciudadanas

Candidatos independientes del estado de Veracruz denunciaron que no hay “piso parejo” para la obtención de las firmas ciudadanas, por lo que solicitarán al Órgano Público Local Electoral (OPLE) ampliar el plazo para la entrega de las firmas ciudadanas que requieren para poder participar en estas elecciones.



Héctor Zandría Contreras, aspirante independiente a la candidatura por el XI Distrito Local Electoral de Xalapa Rural, expresó que el plazo para cumplir con este requisito y poder ser registrado para contender en las elecciones locales vence el próximo 22 de febrero, por lo que les queda poco tiempo, que es insuficiente para recolectar las firmas ciudadanas.



En entrevista, el aspirante independiente que en el caso del XI Distrito Local Electoral de Xalapa, se deben obtener unas 5 mil 800 firmas de ciudadanos, pero que a la fecha no ha reunido ni el 10% de ellas.



Mencionó que no hay piso parejo para los candidatos independientes y citó que la pandemia del COVID-19 es uno de los obstáculos que impiden obtener dichas firmas, debido a que los ciudadanos no quieren ni atenderlos por temor a un contagio.



Además, dijo que el más importante es la queja recurrente de los ciudadanos, sobre todo los de la tercera edad y de jóvenes, que no pueden dar su apoyo ciudadano debido a que “están monitoreados por el partido Morena y que, si ellos otorgan su apoyo ciudadano, automáticamente les quitan los beneficios de los programas de Adultos Mayores y de Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros”.



Estas, dijo, son las causas por las que no se puede cumplir con los requisitos establecidos por el órgano electoral correspondientes, por lo que pedirá este viernes una prórroga de 15 días “porque es verdaderamente difícil obtener las firmas ciudadanas que respalden su candidatura”.



Y es que, para poder participar como candidato independiente, los aspirantes requieren contar con las firmas de cuando menos el 3% del padrón electoral y un 2% del padrón seccional, y por la situación antes descrita ninguno de los aspirantes independientes ha logrado reunirlas.

“Es difícil hacerlo, sobre todo porque no se cuentan con recursos económicos para transportarse de un sitio a otro, deben de erogarlos de su peculio”, añadió el entrevistado.



Dio a conocer que varios aspirantes independientes en el estado ya se manifestaron ante el OPLE, ya presentaron su solicitud de prórroga e indicó que él lo hará, porque en el estado de Puebla se les otorgó esta prórroga de 15 a 18 días a los independientes y se les bajó el porcentaje al 1% del que se les estaba pidiendo.



De no tener este respaldo, dijo por último que recurrirá a otras instancias como el Tribunal Electoral para que se les dé esa prórroga.