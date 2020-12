Candidatos podrían perder nominación si se comprueba que cometieron violencia política de género

Los aspirantes que obtuvieran su candidatura a un cargo de elección popular el 6 de junio de 2021, las perderán si durante el periodo de campañas cometen o se comprueba que previamente ejercieron violencia contra las mujeres en razón de género.



Por ello la consejera del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Mabel Aseret Hernández Meneses, reiteró que el hecho de que una persona violentadora obtenga una candidatura, no significa que ya la tenga asegurada y no pueda quitársele.



“No crea la gente que porque ya consiguió la candidatura, ya está a salvo y va a tener carta libre”, enfatizó al añadir que corresponderá a los Tribunales Electorales de Veracruz (TEV) o del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), decidir el retiro de la nominación, luego de que se denuncie tal situación.



En entrevista, recordó que estados como Oaxaca ya han ocurrido casos en los que se les ha retirado la postulación al determinarse que han incurrido en tal delito. “Me parece que fue en el Estado de Oaxaca donde ya sucedió que encuentran que una persona que ya obtuvo la candidatura comete violencia política y la pierde”.



Hernández Meneses puntualizó que al determinarse que una persona cometió violencia política de género, entonces ésta no logra acreditar que tiene un modo honesto de vivir, que es uno de los requisitos para la ciudadanía, y por ende se ve impedida para ejercer sus derechos político electorales.



Recordó que con independencia del Registro Nacional o Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, los aspirantes a una candidatura deberán entregar un escrito en el que de buena fe afirman no haber cometido esta conducta.



“Entonces se tiene que hacer una revisión de cada persona que se postula”, precisó la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del OPLE al tiempo que abundó que se trata de que estos casos se resuelvan en el menor tiempo posible a fin de que se logre reparar el daño y la persona violentadora no pueda seguir en la contienda.



“Es una prioridad para todas las autoridades electorales poder erradicar este tipo de violencia (…) en el Reglamento de Quejas y Denuncias recientemente reformado se estableció que en caso de denuncias de violencia política tenemos que dictar medidas cautelares en menos de 24 horas y también estos tiempo cortos los están manejando en los tribunales”, resaltó la consejera finalmente.