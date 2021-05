Candidatos por Xalapa Urbano vuelven a exponer propuestas en debate del OPLE

Con la participación de 7 de los 10 candidatos a diputados locales por el distrito X Xalapa Urbano, se realizó el debate oficial organizado por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, como un ejercicio democrático para exponer sus propuestas e ideas legislativas.



Con exposiciones en temas de economía y empleo, justicia y seguridad, así como derechos humanos, los candidatos de las distintas fuerzas partidistas mostraron sus posibles proyectos en caso de lograr una curul en el Congreso local.



Aunque entre las ausentes se encontraban las participantes de las dos alianzas conformadas en la entidad para este proceso electoral, los asistentes, en su mayoría, no desperdiciaron su tiempo en hacer reclamos directos hacia ellas.



Es así que, Benjamín Callejas Hernández del partido Unidad Ciudadana (UC), Juan Enrique Santos Mendoza de Fuerza por México (FXM), Maribel Ramírez Topete de Movimiento Ciudadano (MC), Rosa Iris Carrasco Zamora del Partido Cardenista (PC), Andrea Aurora Maldonado Vándala del Partido Encuentro Solidario (PES), Mario Rebollar García de Podemos y Víctor Hugo Arteaga de Redes Sociales Progresistas (RSP), acudieron a la invitación del órgano electoral.



Mientras que las candidatas Belinda Jamileth Grajales Contreras, de Todos por Veracruz (TxV) y Dana Zulem Díaz García, de la alianza PRI-PAN-PRD, no pudieron asistir por causas de fuerza mayor y la candidata Rosalinda Galindo, de Morena-PT-PVEM, decidió no participar.



En materia de economía y empleo, los candidatos coincidieron en la idea de legislar y generar políticas públicas que puedan erradicar los altos índices de desempleo en la Capital del Estado.



Benjamín Callejas Hernández de Unidad Ciudadana, refirió que ante el desalentador 2021 para el estado de Veracruz, impulsará la ley de desarrollo metropolitano para denotar los 9 centros metropolitanos que existen y que se fomente el empleo. “Reformar la ley de fomento económico de Veracruz, impulsando a través de políticas públicas, que estén armonizadas con el Plan Veracruzano de Desarrollo para que se fomente la inversión y el empleo”, fueron algunas de sus propuestas.



Rosa Iris Carrasco Zamora, del partido Cardenista, expuso que la pobreza es algo que se impone y los gobiernos se justifican ocupando a la ciudadanía como un circo para las elecciones. Es así que propuso trabajar en equipo con el Ayuntamiento para lograr servicios de infraestructura básica para todos, así como fomentar inversión pública y privada.



Andrea Aurora Maldonado, del PES, explicó que la pandemia por COVID-19 desestabilizó la economía, sin embargo, dejó en claro que, desde antes de la contingencia, las cifras en Veracruz ya eran alarmantes. “Es importante generar las condiciones adecuadas para que los inversionistas cuenten con todas las garantías que les den la confianza de instalarse y así generar los empleos que tanta falta hacen”, expuso.



Maribel Ramírez Topete, de MC, dijo que es necesario fomentar el empleo y activar los negocios xalapeños, por lo que impulsará la agenda de trabajo de cuidados, la igualdad salarial y la reactivación de la economía como una prioridad. “Esta reactivación debe darse a través de un diálogo constructivo entre autoridades estatales y municipales con todos los sectores del Estado. Es urgente convocar al diálogo con micro, medianos y pequeños empresarios”, sostuvo.



Mario Rebollar García, de ¡Podemos!, señaló que atraer la inversión privada genera empleos locales, por lo que se pronunció por generar las condiciones necesarias desde la legislatura, para que con este tipo de inversiones se pueda abatir el rezago en materia de empleo, ya que recordó que hay 183 mil 199 personas xalapeñas que viven en pobreza. “Hay que ayudarlos”.



Juan Enrique Santos Mendoza, de FXM, definió que impulsará iniciativas de ley para abatir el rezago y mejorar la productividad laboral con base en aumentarla junto con el crecimiento económico, “desde la óptica de FXM consideramos la voluntad política para devolver a Veracruz las condiciones de igualdad y las mismas oportunidades”.



Víctor Hugo Arteaga, de RSP, dijo que en el partido se privilegiará la sustentabilidad, las actividades económicas, así como un uso más consiente de los recursos naturales. De igual modo, fue el único en recriminar la inasistencia de sus contendientes. “Lamentamos que los representantes populares en este congreso no estén aquí para darnos una explicación a todos los xalapeños, de cómo han desarrollado sus políticas públicas”, recriminó.



En el tema de justicia y seguridad, los candidatos exhibieron la crisis por la que atraviesa el Estado en esta materia.



Benjamín Callejas Hernández, de Unidad Ciudadana, explicó que desde la diputación local impulsará abrogar la ley de ultrajes a la autoridad y trabajará por una cultura de la legalidad con estricto apego a los derechos humanos y con perspectiva de género, además de reformar la Ley de Seguridad Pública, una ley contra la delincuencia, fortalecer el mecanismo de protección para los periodistas y defensores de los derechos humanos, fortalecer los mecanismos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas así como mejores leyes para la prevención del delito.



Rosa Iris Carrasco Zamora, del partido Cardenista, asentó que se deben garantizar las libertades y derechos de la ciudadanía, preservar el orden y la paz pública, por lo que se necesitan personas capaces de llevar sus funciones. “Cumplir y hacer cumplir la ley, servir a la sociedad con responsabilidad y honradez, proteger al débil al inocente y al pacífico y respetar los derechos humanos”.



Andrea Aurora Maldonado, del PES, definió que no se brindan medidas de protección hacia las víctimas, ni se garantiza un asesor gratuito que resuelva las dudas y supervise el trabajo de los Ministerios Públicos, así como tampoco se garantizan las líneas de investigación adecuadas. “Es importante la capacitación constante de todas y todos los elementos que tienen a su cargo salvaguardar la seguridad de todos los ciudadanos”, dijo al agregar que se deben privilegiar el respeto a la dignidad de las personas.



Maribel Ramírez Topete, de MC, mencionó que es necesaria la rendición de cuentas, como una obligación de todo servidor público, para que informen en que se están utilizando los recursos del pueblo. “Si queremos un Veracruz más justo es necesario entender lo que es el conflicto de intereses o tráfico de influencias (...) estamos a tiempo de construir un Veracruz seguro”, adelantó.



Mario Rebollar García, de ¡Podemos!, recriminó que los feminicidios ocurran en el hogar como consecuencia de la violencia de género, por lo que se pronunció por atender las denuncias de acoso y desaparición, así como trabajar en conjunto con las ONG. Como parte fundamental, mencionó que el Fiscal de Veracruz debe ser independiente y no parte del gobierno, para que realmente resuelva todos los asuntos legales de los ciudadanos.



Juan Enrique Santos Mendoza, de FXM, propuso legislar para que la justicia se tome como uno de los valores fundamentales ser humano, “que cada delincuente reciba el castigo que le corresponda respetando sus derechos humanos”, definió al agregar que las características de un buen principio de justicia son, que la justicia debe de ser una virtud o cualidad humana, que busque garantizar el orden y la paz en la sociedad.



Víctor Hugo Arteaga dijo que, en caso de lograr la diputación, exigirá una comisión investigadora que revise los negocios turbios desde el Congreso Veracruzano, Gobierno del Estado y Pode Judicial, “que ha logrado una jugosa sociedad de cerca de 15 mil millones de pesos, con lo que se han visto beneficiados muchos funcionarios de esos tres poderes en Veracruz”, adelantó.



Con respecto al tema de Derechos Humanos, los candidatos coincidieron en la capacitación adecuada a las diferentes instituciones para salvaguardar los derechos de los veracruzanos, ya que la entidad ocupa uno de los primeros cinco lugares en violación de los derechos humanos.