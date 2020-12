Candidatos presentarán carta de que no han cometido violencia política en razón de género

El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará a los candidatos independientes y a aquellos que designen los partidos políticos y coaliciones para contender en los procesos legislativos federal y local, así como en los municipales, un escrito en el que afirmen no haber incurrido en violencia política en razón de género.



Lo anterior, según el acuerdo del Consejo General por el que se aprueban los modelos de formatos “3 de 3 contra la violencia” a efecto de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.



De acuerdo con el documento, se exigirá a los sujetos obligados (partidos) que cada persona aspirante a una candidatura firme un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde manifieste que no ha sido condenada, o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.



También de que no ha sido condenada o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal y como persona deudora alimentaria morosa que atente contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.



Según el INE, con este escrito se promueve que los aspirantes partidistas o independientes a un cargo de elección popular “no incurran en conductas que social y culturalmente son connotativas de la perpetuación de actitudes de dominio y actos discriminatorios patriarcales en contra de las mujeres por razón de género”.



Asimismo, añade, posibilitará garantizar a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto que estos contendientes en los venideros comicios, no detentan antecedentes que, por su naturaleza, son indicativos de que la persona es proclive a ejercer conductas constitutivas de violencia en contra de las mujeres por razón de género.



“Desde los partidos políticos se debe garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a ocupar y permanecer en dichos cargos públicos y verificar que no hayan incurrido en actos u omisiones que violenten o afecten de manera desproporcionada a las mujeres”, puntualiza.