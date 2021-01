Candidaturas para exduartistas dividirán a MORENA; advierten militantes

Militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), en Veracruz, criticaron que dentro de la alianza con PT y PVEM se impulsen cuadros de exduartistas para participar en el proceso electoral 2020-2021, sin tomar en cuenta a las bases que han trabajado por el movimiento desde el inicio del mismo.



A decir de los inconformes, todo indica que muchos exduartistas estarían tomando no sólo el control de la campaña electoral, sino también muchas de las candidaturas que hay en disputa.



“Hay municipios veracruzanos en que gente ligada al exgobernador priista estaría por ocupar las candidaturas a alcaldes y a diputados”, expresaron al agregar que esta situación causaría aún más división al interior de MORENA.



Uno de los casos es en el municipio de Medellín de Bravo, donde la coalición impulsa a Marcos Isleño, ligado a Javier Duarte, así como a Juan René Chiunti en Cosamaloapan.



Incluso en Tuxpan, comentaron por medio del PVEM estarían impulsando a Alberto Silva y aunque al parecer ya no será el candidato, continúan sin tomar en cuenta a las bases morenistas para las candidaturas, tal como ocurre también en Coatepec, donde la precandidata sería Arely Bonilla.



Al referir que los exduartistas podrían ser incrustados en las posiciones que corresponder a los militantes y seguidores de MORENA, los inconformes adelantaron que no permitirán este tipo de acciones que tanto criticaban desde el inicio de la conformación del partido que lideró Andrés Manuel López Obrador.