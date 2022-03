Cañeros bloquean bodegas de azúcar del ingenio Central Potrero, en Atoyac

Cañeros de Central Potrero bloquearon esta mañana la salida del azúcar de las bodegas de ingenio Central Potrero, ante incumpliendo de exportación del azúcar al mercado internacional.Los dirigentes cañeros de CNPR y Unión Local de Cañeros A. C., Ángel Gómez Tapia y José Luis Gordillo, respectivamente, manifestaron que la mayoría de los ingenios del país no están cumpliendo los acuerdos dirigentes nacionales sobre los porcentajes de los cupos de exportación.Por esta decisión, existe un rezago de 600 mil toneladas de azúcar que no se han exportado; es decir que apenas han cumplido un 60 por ciento.Esto ha provocado que esté afectando el precio del azúcar en el mercado interno y que va a repercutir al final de la zafra 2021/2022 en el precio de la tonelada de caña.“Lo que pedimos es, tener un mercado azucarero que no esté sobrecargado de azúcar y por eso sobran en el mercado nacional 2.5 millones de azúcar que los industriales tienen como compromiso exportar", señaló.Hay otros ingenios que prácticamente no han cumplido, no ha habido señalamiento por parte ambos dirigentes para tomar acciones.Ante eso, advirtió Ángel Gómez: “hoy con el temblor que fue de 6 grados, fue la primera advertencia, porque, o exportan o les mandamos uno de 8 grados".Hizo un llamado a los industriales para que cumplan con los cupos, porque de no ser así, estarán violando los acuerdos que se hicieron al principio de la zafra 2021/2022.