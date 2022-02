Cañeros buscan apoyo federal para que carga fiscal a su producción no les afecte tanto

A través del dirigente nacional, Javier Sánchez Chávez, los cañeros del país están buscan el apoyo de la Cámara de Diputados y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que intervenga ante el SAT, a efecto de que los trámites para el pago del impuesto RESICO, que es de 1.25 porciento por tonelada de caña, no sea tan engorroso y aligere el impacto hecho a su economía.El dirigente de la Unión Local de Productores de Caña A.C de Central Potrero, José Luis Gordillo Fernández, informó que en los próximos días se reunirán con los diputados, con el propósito de buscar que este pago de impuesto, del 1.25 porciento, 15 pesos por tonelada de caña como pago al SAT, se derogue o en su defecto sea menos costoso.Gordillo Fernández expuso que el respaldo de su dirigente nacional, Javier Sánchez Chávez, ha sido determinante. Luego que el SAT anunciara el cambio del régimen fiscal de actividades agrícolas (AGAPES), al régimen simplificado de Confianza (RESICO), el dirigente nacional buscó el apoyo del diputado federal Sergio Carlos Gutiérrez Luna, con quien inició pláticas que hasta el momento van por buen camino y no dudó en que el Gobierno Federal se sensibilice y los productores de la gramínea sean beneficiados.El dirigente local destacó que tan sólo los cañeros de Central Potrero ya están siendo objeto del descuento de 15 pesos por cada tonelada que logran. Un duro golpe económico para este sector productivo.Expuso que debe considerarse que los productores de caña lo que saben es labrar la tierra y producir azúcar, donde muchos ya tienen una edad avanzada y no tienen el tiempo ni los conocimientos fiscales para cumplir con este impuesto, por lo que tendrán que pagar un contador y cumplir con su declaración anual.Finalmente, José Luis Gordillo Fernández dijo que su dirigente nacional actualmente se reúne con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural, confiando en que con el apoyo del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna se logren cosas buenas para los más de 350 mil cañeros del país.