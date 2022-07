Cañeros de ingenio La Providencia denuncian liquidaciones “en abonos”

El ingenio La Providencia empezó a pagar la liquidación desde la semana pasada y terminara de liquidar a los más de 4 mil cañeros hasta la primera quincena de agosto. Es decir, lo hará en abonos, “como si fuéramos pordioseros”, denunciaron cañeros abastecedores de esta factoría.Entrevistados en las oficinas de este ingenio ubicado en la localidad de Providencia, municipio de Cuichapa, expresaron que los culpables de esto son los dirigentes cañeros de las organizaciones CNPR, Alberto Aguilar, Union Local de Cañeros A.C y de GRAMINEA, por no exigir que este pago se haga en una sola emisión o cuando menos en una seman.Por ello, los obreros acusaron que Grupo Beta San Miguel, dueño del ingenio, es de los grupos más "gandallas" por no respetar la Ley Cañera.Criticaron que los dirigentes cañeros debieron velar para hacer cumplir la Ley, sin embargo, lo único que les interesa es aplicar las cuotas que les descuentan en cada liquidación “para traer buenos carros, casas y otras propiedades, más nunca atienden a los productores”.Tan sólo este lunes, explicaron, debieron depositado a buena hora, no obstante, hasta las 16:00 horas no se veía reflejado el pago.Dijeron que andan sin dinero, no tienen para el sustento de la familia, pero a los dirigentes poco les importa, ya que seguramente tienen acuerdos en lo "oscurito" con este grupo azucarero.“De estos tres dirigentes, ni a cual irle, todos cobran buenas cuotas, pero no se ve que defiendan nuestros intereses, ya que debieron haber pagado desde hace un mes y medio, se acuerdo a la Ley, pero como nadie dice nada, todo queda en silencio”, criticaron.