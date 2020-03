Cañeros de Zentla, Paso del Macho y Camarón desisten de marcha

Productores de caña de los municipios de Zentla, Paso del Macho y Camarón realizarían una marcha del Fuerte de Paso del Macho con destino a la ciudad de Córdoba, pero a los pocos minutos de haberla iniciado recibieron una llamada telefónica del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien se comprometió acudir a visitarlos o buen darles una audiencia para dar respuesta a sus demandas.



Con el compromiso hecho por el Ejecutivo del Estado, los productores de caña de azúcar desistieron en realizar la marcha, manifestando su total confianza en que el mandatario veracruzano cumplirá con su palabra.



Por tal motivo, dijeron que pedirán al presidente municipal de Paso del Macho sea el portavoz institucional ante el Gobernador del Estado, pues entre los cañicultores no hay líderes ni dirigentes.



Y es que los productores de caña de azúcar de esta región enfrentan los estragos de la fuerte sequía que se tuvo en el 2019, afectando más de 7 mil hectáreas de cultivos de la gramínea.



A pesar de haber solicitado el apoyo de los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (SEDARPA) no han tenido la disposición ni sensibilidad para dialogar y buscar una solución al problema que enfrentan.



Se han programado ya tres reuniones con dichos funcionarios y con el propio titular de la SEDARPA, Eduardo Cadena Cerón, y no han acudido, nos han dejado esperando y no hemos podido dialogar con ellos.