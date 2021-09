Cañeros toman ingenio San Nicolás, en Cuichapa, este miércoles

Productores abastecedores de caña encabezados por sus dirigentes de CNPR y Unión Local de Cañeros A.C., bloquearon la entrada del ingenio San Nicolás debido a que “no los toman en cuenta para la programación de la próxima zafra”.



Por un lado, expusieron que esta empresa se toma atribuciones y tratan de rebasar al comité de producción cañera, cuando lo primero que debe hacer es terminar de pagar el complemento de la liquidación final, o de lo contrario no habrá acuerdos para la programación de la próxima zafra 2021-2022.



Mientras que, por el otro lado, aseguran tener el respaldo de los más de 3 mil productores abastecedores agremiados a estas dos organizaciones, y si el ingenio duda, traerán a todos los cañeros para demostrar su apoyo a esta movilización, pero no permitirán que sean ignorados porque ellos son los dueños del azúcar.



Expresaron que si no hay una respuesta pronta al pago de la liquidación final tomarán medidas más drásticas para hacer cumplir a este grupo azucarero-Cristal, que pretende como todos los ingenios tratar de “mangonear” a los productores de caña de los 48 ingenios del país.