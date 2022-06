Buenas tardes, ojalá puedan hacer público lo siguiente:El día de hoy jueves, desde las 9:40 a.m. estoy haciendo fila en el Palacio Municipal de Xalapa para realizar el canje de placa de una motocicleta.Hasta las 12:30 horas se me otorgó una ficha con mi turno y ahora resulta que el sistema de OVH se cayó y no hay servicio, lo único que te dicen es que o se espera uno a que se restablezca el servicio o regresar el día de mañana.Sólo hay 3 personas para atender, están rebasados, es una farsa lo que las autoridades dicen que el trámite es fácil, sencillo y rápido. Falta mucho personal. A Cuitláhuac lo atendieron en 10 o 15 minutos, que farsa.Gracias por su apoyo