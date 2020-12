Cantando villancicos, pidieron apoyo para casa-hogar de Coatzacoalcos

Este 2020 los niños del “Ejército de Salvación” no acudieron a plazas comerciales de Coatzacoalcos a cantar villancicos y pedir ayuda para su casa-hogar por la pandemia de coronavirus, por lo que se realizó un evento especial afuera del refugio para recaudar fondos.



Eric Ramírez, responsable de la casa, recordó que llevan 40 años trabajando y los 25 menores albergados son de la ciudad y viven diferentes situaciones, algunos de abandono y otros en procesos jurídicos que esperan resolverse.



“Todos estos niños son de Coatzacoalcos que no han tenido la misma fortuna como tú o como yo de tener una familia estable, ellos no pidieron estar en esta situación, pero eso nos motiva de que necesitan un granito de arena para poder hacer que su vida sea un poco mejor”, dijo.



Los menores cantaron afuera de las instalaciones y se estuvo boteando entre los conductores que circularon por la avenida.



Además se contó con la participación de una cantante oriunda de la ciudad que deleito a los presentes con su talento.



“Entiendo que esta era la época buena para ellos para salir a las plazas a cantar y recaudar algo de dinero, pero yo siento que nunca han estado así boyantes que digamos, no es nada más en esta temporada, aguinaldos, navidad, debe de ser todo el año, y porque al final son niños y son el futuro”, añadió.



Las aportaciones para Ejército de Salvación podrán seguirse recibiendo en lo que queda del 2020 y serán permanentes en 2021 pues la situación de emergencia sanitaria limito el acceso de recursos para poder cubrir los servicios de luz y agua.