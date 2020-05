Cantineros piden autorizar reapertura de locales los fines de semana, en Córdoba

Dueños de bares y cantinas dicen ya no resistir la situación económica, por ello proponen abrir sus negocios a partir del 29 de mayo, solo fines de semana y con las acciones de prevención para evitar contagios dijo Juan Jiménez Cruz, representante del sector.



Explicó que han propuesto estás acciones al gobierno municipal pero no han determinado una fecha para retomar actividades.



Incluso dijo que han cerrado ya algunos negocios pues no han aguantado la crisis del pago de salarios, renta, servicios básicos y sin obtener ingresos.



Contabilizó unos 500 negocios de este giro de los cuales dependen decenas de trabajadores. Además de que generan plazas de manera indirecta como músicos, dulceros, boleros, entre otros.



"Si nos dicen que debemos reducir número de mesas, poner filtros y cuidar al cliente lo haremos, pero ya otro mes no aguantamos, ya no tenemos dinero para comprar comida".



Esperan que el próximo 29 de mayo tengan una respuesta de las autoridades para reiniciar labores.



"Pero definitivamente ya no aguantamos más, nosotros tenemos que regresar a trabajar", señaló finalmente.