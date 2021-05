Capacitará ORFIS a Ayuntamientos para el proceso entrega-recepción

Para garantizar que el proceso de entrega/recepción entre las autoridades municipales salientes y entrantes sea transparente y apegado a la legalidad, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) impartió el curso "Acciones previas al término del ejercicio de la administración 2018/2021".



El objetivo fue que los Gobiernos locales implementen medidas preventivas y/o correctivas para reducir riesgos e incidencias.



De acuerdo con la experiencia, en los procesos de entrega/recepción, el ente fiscalizador ha advertido entre los riegos e incidencias, notable deficiencia en los reportes mensuales de obra pública; estados financieros incompletos; y falta de estrategias para atención de eventualidades en la aprobación de las obligaciones.



Traspasos entre cuentas bancarias, erogaciones sin comprobación documental, adquisiciones de bienes o servicios sin observancia a la normativa aplicable, falta de enteros de obligaciones fiscales a las instancias competentes en la materia y anticipos de obra no amortizados y/o recuperados.



Así como falta o deficiente integración de Expedientes Técnicos Unitarios de Obra, pago de costos elevados en obra pública, obras sin permisos ni validación de proyectos por la Dependencia Normativa, volúmenes de obra pública pagados no ejecutados, obras no ejecutadas por falta de recursos financieros y obras sin terminar.



Entre las recomendaciones emitidas a las autoridades municipales salientes, destaca el fortalecimiento y/o establecimiento de controles internos que permitan dar cabal cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y demás disposiciones normativas, respecto a la apertura de cuentas bancarias, tales como:



Vigilar que se cumpla la apertura de una cuenta bancaria específica para recibir los fondos federales; efectuar conciliaciones contables; y establecer procedimientos que permitan el seguimiento periódico de los movimientos bancarios y saldos contenidos en las cuentas bancarias abiertas.



Para mitigar el riesgo de volúmenes de obra pagados no ejecutados, exhorta a realizar controles internos con objeto de verificar la asistencia de los servidores públicos a las obras y supervisar las obras, previo a la autorización del pago.



También realizar un reporte fotográfico; tener las notas de bitácora firmadas; verificar periódicamente los conceptos realizados; apegarse y cumplir con los Códigos de Ética; e impulsar la Participación Ciudadana a través de los Comités de Contraloría Social.