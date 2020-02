Capacitarán a policías municipales por petición mía: Alcaldesa de Xico

La alcaldesa de Xico, Gloria Galván Orduña, rechazó que la toma del control y la seguridad del municipio por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se deba a la participación y detención de un elemento de la Policía Municipal en el robo a un negocio.



Entrevistada, aseguró que en coordinación con el Gobierno del Estado, los policías municipales recibirán capacitación y presentarán los exámenes de control y confiabilidad, atendiendo a una petición del Ayuntamiento.



"Fue a petición mía, queríamos que ellos pasaran y tuvieran sus exámenes de confiabilidad que es obligación tenerlos. Hubo una coordinación con el Estado y la única forma de que los elementos que estén aquí vayan a prepararse y tener todos sus exámenes. Yo no podía pagar más personal y que vinieran a apoyarme para que en este tiempo que se van a capacitar nos quedaramos sin Policía", dijo.



Señaló que la fuerza del orden estatal estará en el mando de la seguridad del municipio de dos a tres meses, lapso en el que los elementos policiales recibirán dicha capacitación.



"Los policías que se van a ir a preparar siguen en nómina. Es una preparación pues tienen que tener su certificación para portar sus armas. Nosotros ya estábamos viendo que ellos presentaran sus exámenes de confiabilidad, a nosotros como Ayuntamiento se nos hace caro pues no son baratos los exámenes, seguiremos pagando sueldos pero los exámenes ya es absorbido ese gasto por el Estado", abundó.



Asimismo, explicó que será la Secretaría de Seguridad Pública Estatal quien los vuelva a reasignar o no a la Comandancia de ese pueblo mágico



"La preparación será de dos a tres meses y en el momento en que pasen sus exámenes y que sean aptos, ellos siguen en nómina y la Secretaría me dirá quienes no sean aptos y se darán de baja. Tenemos mando coordinado, el comandante es del Estado", aseveró.