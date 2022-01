Captan a policías de Córdoba golpeando a jóvenes; “fue revisión de rutina”: Director

Luego de que circulara un video donde se ve a elementos de la Policía Municipal y de la Marina Armada de México golpear a dos jóvenes, el director de Protección Ciudadana y Movilidad, Capitán de Corbeta Enrique Morales Tolentino, explicó que se trató de una revisión de rutina como parte del operativo “Córdoba Seguro".En este sentido, dijo que en un recorrido a las 3 de la madrugada por la zona del mercado Revolución en una supervisión a dos personas se les encontraron artículos para consumir drogas pero no fueron detenidos.Señaló que se investigará el actuar de los elementos y proceder a las leyes y reglamentos pero negó que les hayan quitado sus pertenencias como se ha rumorado en redes sociales."Ellos tienen derecho a poner su denuncia ante las instancias correspondientes y nosotros vamos a cooperar en conjunto con las demás autoridades".Justificó la revisión de los jóvenes en que caminaban con actitud sospechosa a las 3 de la mañana de este jueves por calles de la ciudad. Agregó que los elementos ya fueron retirados para que se investigue el hecho.Debido a que circula el video donde se cometen presuntos abusos por parte de los elementos, el mando llamó a la ciudadanía a no tener temor de salir a las calles. Al contrario, los invita a que si ven ese tipo de actos, los reporten de manera inmediata para que se actúe conforme a la Ley, pues no se permitirán estas acciones.