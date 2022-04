Captar agua de lluvia: aprovechar alta pluviosidad de Xalapa para contrarrestar desabasto

Xalapa es una de las ciudades con mayor pluviosidad de México. Al año se precipitan sobre su territorio hasta mil 600 milímetros de agua por metro cuadrado, cantidad que si la llevamos a la estatura de una persona, ésta mediría aproximadamente un metro con 60 centímetros.No obstante, también es una de las urbes del país con constantes racionamientos del vital líquido, principalmente en la época de estiaje, debido a que las fuentes de abastecimiento (la principal proviene de Quimixtlán, Puebla) han ido suministrando menos volumen a la red hídrica año con año.Ante esta realidad, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) ha llamado a hacer un uso racional del recurso natural; sin embargo, este exhorto no ha tenido mucho eco en la sociedad capitalina, que cada vez demanda un abastecimiento constante, debido a que los tandeos, en algunas colonias, llegan a ser de hasta siete días seguidos sin el líquido.Para algunos xalapeños que habitan particularmente en las zonas de la periferia, marcada por asentamientos irregulares o deficiente planeación urbana en sus servicios hidrosanitarios, la llegada de las lluvias significa lidiar con inundaciones, deslaves e incluso la pérdida de sus bienes; situación que les afecta cada vez más y con mayor intensidad.Tajín Fuentes Pangtay es el director de la asociación civil “Senderos y Encuentros para el Desarrollo Autónomo Sustentable” (SENDAS), la cual tiene más de 15 años trabajando en el territorio municipal y también en la zona conurbada en el tema de provisión de agua para sus residentes a largo plazo.Al destacar que la Capital es muy afortunada en cuanto a la abundancia de agua, incluso su nombre en náhuatl significa “manantial en la arena”; destacó que si multiplicáramos el metro con 60 centímetros por metro cuadrado por toda la superficie del territorio, la magnitud del recurso que cae sobre el suelo xalapeño se tornaría incalculable, pese al cambio climático que ha llevado a otras metrópolis y Estados mexicanos a hablar de la “hora cero”.“Pero también venimos experimentando un problema de escasez de agua, hay tandeos en buena parte de la ciudad, en muchas colonias desde el 2014 empezaron los tandeos y entonces es cuando uno se empieza a preguntar: ¿cómo es que están rodeados de agua en la sierra, en los manantiales, en los ríos y recibiendo tanta agua, tenemos escasez de ella?”, cuestionó el etnólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.Cabe recordar que además del río Huitzilapan, que nace en el estado de Puebla, Xalapa también se abastece de manantiales que nacen en el Cofre de Perote, los cuales en su conjunto inyectan el 96 por ciento del volumen de agua que se distribuye entre los capitalinos; asimismo, el 4 por ciento proviene de los manantiales que se ubican en la congregación de El Castillo, en la zona rural del municipio.Esta realidad, señaló Fuentes Pangtay, puede ser atendida con los sistemas de captación de agua de lluvia, una alternativa que puede complementar la falta del vital líquido en los hogares de la ciudad, pues aunque afirmó que el abastecimiento que recibe la red debería alcanzar, el mal estado de las tuberías genera fugas que provocan el desperdicio de miles y miles de litros.“Subrayo ‘complementar’ porque el agua de lluvia es una excelente solución pero es estacional, aunque nos lluevan mil 600 milímetros al año, estos no caen todo el año. Entonces no podemos apostar al 100 por ciento el abasto de agua de la ciudad a la lluvia; sin embargo, es viable que mínimo unos cuatro o cinco meses al año, la ciudad puede perfectamente sostenerse del agua de lluvia”, estimó.La tecnología empleada en estos sistemas de captación, que cuestan alrededor de 20 mil pesos, fue desarrollada por una empresa mexicana llamada Isla Urbana, la cual es pionera en llevar a un nivel más alto la calidad del agua de lluvia.Constan de cuatro partes, una primera consiste en colectar el agua de los techos de las viviendas; la segunda es la canalización del agua a un dispositivo que se llama separador de primer agua, mismo que fue inventado y patentado por este corporativo, que lo hace es que la primera agua de lluvia que arrastra tierra, hojas y otros sedimentos se separa y no se deja entrar a la cisterna donde se almacena el agua que se va a consumir.La tercera etapa es el tanque donde se lleva a cabo su cloración y la cuarta es un filtro de carbón activado que se pone en la llave de consumo en la cocina que deja el agua lista para ser ingerida y sin ningún riesgo de tomarla.“Si las familias hacen correctamente lo que se les explicó en la capacitación, el agua es perfectamente potable; sin embargo, algunas familias no la beben, sino que la usan para lavar los trastes, para el baño, para muchas otras cosas; algunas porque todavía se están adaptando, no le tienen confianza”, manifestó el activista ambiental.Es importante precisar que este sistema se empezó a implementar de manera piloto en edificios públicos y escuelas de Xalapa en 2018 por parte de la pasada administración capitalina y con el apoyo el programa de ONU Medio Ambiente; mientras que SENDAS AC instaló 50 dispositivos en casas de cuatro puntos de la ciudad, como El Moral, El Naranjal y Arroyo Blanco, mismos que fueron determinados como los más críticos en el abastecimiento del recurso hídrico.“A través de los Centros de Gestión Comunitarios que tenía el pasado Gobierno de la ciudad, se contactaron a las familias y se les explicó en qué consisten estos sistemas y se les invitó a entrar. La instalación en las casas fue absolutamente gratis pero tuvieron que adquirir una serie de compromisos para recibirlos”, precisó el director General de SENDAS.Comentó que a estas personas se les capacitó para que supieran operarlos, ya que reiteró que de esta manera podrían obtener agua de alta calidad y que tras los análisis practicados durante un año, se determinó que era apta para el consumo humano, siempre que se siguieran los pasos indicados de limpieza de azoteas, a los filtros y tinacos de almacenamiento.El monitoreo basado en una encuesta se hizo durante todo el 2021, en coordinación con estudiantes de las Maestrías en Economía Ambiental y Ciencias Químicas e investigadores de la Universidad Veracruzana (UV), enfocados en determinar la calidad del vital líquido, la facilidad o complejidad del uso de los sistemas y finalmente, el ahorro en la facturación del servicio potable y en la compra de garrafones y pipas para satisfacer esta necesidad.“Los resultados que hizo la UV de la calidad del agua demuestran que es un agua de excelente calidad”, destacó en la entrevista.Para la asesora técnica especializada en Adaptación basada en Ecosistemas (AbE), del proyecto CityAdapt ONU Medio Ambiente, Isabel García Coll, la aplicación de este proyecto piloto a una escala mayor ayudaría a frenar la dependencia del suministro del vecino Estado de Puebla y es que si bien desde el 2013 no han ocurrido actos de “chantaje” por parte de las autoridades y pobladores del municipio de Quimixtlán, es una situación que pudiera ocurrir.De hecho, recientemente el Gobierno de la Ciudad, con el apoyo del Ejecutivo de Veracruz, entregó 2 mil 500 metros lineales de tubería nueva tipo RD9 de 6 pulgadas para el acueducto Huitzilapan, ubicado en la presa "Los Colibríes", de la demarcación poblana, invirtiéndose un millón 800 mil pesos.Ello con el propósito de dar cumplimiento al Convenio de Colaboración, Coordinación y Cooperación que celebraron el Gobierno del Estado de Puebla y el Gobierno del Estado de Veracruz, en fecha 30 de septiembre del 2021, cuyo objetivo fue dirimir los conflictos por la utilización y suministro del vital líquido a Xalapa.Para la bióloga egresada de la UNAM y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de La Habana, no hace falta seguir buscando nuevas fuentes de abastecimiento en zonas de Martínez de la Torre o Perote, lo cual insistió “es muy costoso”, cuando lo que se puede hacer es captar el agua de lluvia en la ciudad.“Estamos pensando que si en Xalapa al menos el 40 por ciento de las casas tuvieran sistemas de captación de agua de lluvia ya dejaríamos de pensar de donde más traer agua, con eso estaríamos demostrando que no hace falta irse a buscar fuentes muy distante”, reafirmó.García Coll resaltó que si esta acción el Ayuntamiento la incorporara como parte de su plan de acción en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), resolvería problemas de mucha gente que hoy no tiene agua.“Es increíble que este año que pasó (2021) el tandeo lo tuvimos incluso en la temporada de lluvias y hubo colonias que recibían el agua una vez a la semana. Si esas personas tuvieran un sistema de captación se olvidan de estar incluso pagando, se ahorrarían una buena cantidad de pagar el servicio del agua”, refirió.Eva Leticia García Domínguez es habitante de la colonia Benito Juárez de Xalapa y una de las beneficiarias de un sistema de captación de agua de lluvia por parte de SENDAS AC. Según ella, en la época de precipitaciones logra ahorrar hasta un 70 por ciento del servicio que suministra la CMAS, es decir, sólo toma el 30 por ciento de la red potable del municipio.“Cuando está más o menos el clima ahorro un 50 por ciento, mi recibo de agua bajó el consumo de metros cúbicos, igual porque me sirve para muchas cosas, la utilizo para lavar mis patios, para lavar ropa y trastes, para mi tinaco del baño (…) también la he utilizado para tomarla, cuando no tenemos agua potable la utilizo también para mi comida”, mencionó.La xalapeña recordó que en la época de estiaje de 2021 pudo compartirles el vital líquido a sus vecinos, lo que permitió aligerarles la problemática de escasez en los días en que se les racionaba el suministro.“Hace un año este sistema me llegó como anillo al dedo porque nosotros no habíamos sufrido de estiaje y hace un año el tandeo nos comenzó de dos días, de tres días, entonces el tinaco nos benefició que incluso se conserva con poquita agua pero no nos falta. Nunca se ha quedado vacío”, aseguró García Domínguez.Pese a que su gasto de agua proveniente de las tuberías de CMAS bajó de manera considerable, indicó que ello no se vio reflejado en el pago, porque hasta el momento la paramunicipal tabula el cobro de 1 a 10 metros cúbicos en una tarifa por igual.“Lo que me comentaban es que tendría que ir a CMAS a llevar mi contrato que tengo sobre este sistema, mis recibos comprueben mi consumo de agua y así puedan hacerme un descuento mayor”, externó.Otra de las beneficiarias es María Inés Sierra Ávila, también de la colonia Benito Juárez, quien apuntó que de pagar 300 pesos mes con mes al organismo operador, con el sistema de captación, el pago se redujo entre 80 y casi 100 pesos.“Antes comprábamos garrafones, ahora ya no compramos como antes, sí compro porque tengo un bebecito pero generalmente utilizo el agua de lluvia con el filtro (…) es poco lo que utilizamos el agua potable”, aseguró.Según su experiencia, esta iniciativa sí sería viable implementarla en Xalapa, ya que recordó que en agosto de 2021, con el paso del huracán Grace, era tanta el agua de lluvia que la cisterna no alcanzó para almacenarla toda y se tuvo que derramar.“Y dije esa agua a quién se la traspaso para que la pueda utilizar. Es importante mantener tu azotea limpia, yo era una de las que barría todos los días y cuando hay aire es recoger toda la hoja para que el agua no se llene de tierra, aunque casi no pasa con tierra por los filtros que hay. Es importante clorarla cada vez que se requiera”, ahondó.Si bien dijo que ya tenía nociones sobre la posibilidad de aprovechar el agua de lluvia, pues vivió en Campeche donde sus habitantes la capturaban en aljibes, actualmente ve la importancia de aprovecharla al cien por ciento.“Te abre un panorama, ves la grandeza, la importancia y el impacto que te da ya cuando lo ves en la parte económica”, expuso nuevamente al definir el mantenimiento del sistema como algo fácil, con excepción del lavado del tinaco, ya que al ser de gran tamaño es difícil poder entrar en él y sacarle cualquier residuo que se haya acumulado en su interior.