Captura de presunto asesino de diputado Juan Carlos Molina podría ser show: PRI

A varias horas de la captura de Itiel o Rafael "N", alias "El Compa Playa", detenido este jueves en Guanajuato, el Gobierno de Veracruz no ha emitido información oficial alguna del sujeto al que se le vincula con el asesinato del diputado local Juan Carlos Molina Palacios, lo que podría tomarse como un show montado, consideró Matías Pacheco, líder del PRI en Coatzacoalcos



El legislador y exlíder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) fue asesinado el 11 de noviembre de 2019 a las afueras de su rancho, ubicado en el municipio de Medellín de Bravo, presuntamente a manos de la delincuencia organizada.



Pacheco Cruz aseveró que muchas veces las autoridades utilizan “chivos expiatorios” para decir que se trabaja y con lo cerca que están las campañas electorales. Muchas veces también lo hacen sólo para hacer creer que se está trabajando y en este caso, ante la coincidencia de la salida de Jorge Winckler de la Fiscalía General del Estado hace ya un año.



“Hasta ahora no hay nada claro y no sólo en este (caso). ¿Cuántos asesinatos y cuántos crímenes sin resolverse van? Tenemos que saber si exactamente el que se detuvo es parte de los responsables y estar enterados al cien por ciento. Pueden decir sí estamos trabajando y haciendo bien las cosas pero la autoridad responsable no ha dado a conocer las cosas, por eso el Comité Estatal no fijará postura que reconozca que ese hombre es el responsable pues se está al pendiente de la información”, mencionó.



A pesar de que el sujeto fue identificado como uno de los principales generadores de violencia en la entidad veracruzana, el Estado no ha dado información sobre esta aprehensión que llevaron a cabo las autoridades de Guanajuato, lo que se sabe es que ya quedó imputado por el homicidio ante un juzgado local del puerto de Veracruz.



Y es que, a través de sus redes sociales, la Fiscalía General de Guanajuato aclaró que la Federación y elementos estatales aprehendieron a este hombre que además figuraba como líder de un grupo delictivo que opera en Guerrero, Oaxaca y Veracruz.



“Sabemos de antemano que no se puede tapar el sol con un dedo y desde que llegaron estas personas, en cuanto a lo que corresponde a seguridad, no se ha esclarecido nada. No es posible que precisamente al año de que sacan a Winckler pase esto. Habrá que esperar. El Gobierno siempre utiliza cualquier método o medio para decir que están trabajando y cumpliendo pero aquí hasta que no se tenga la certeza”, añadió.



Por su parte, el Comité Estatal del PRI en Veracruz dijo a través de un comunicado que se mantendrá a la expectativa de la actuación judicial contra los supuestos implicados hasta que se dictamine sentencia.



Apenas en febrero pasado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó la desaparición de 10 personas en el Municipio de Playa Vicente y atribuyó los hechos a la célula delictiva que encabeza “El Compa Playa”, aunque tampoco presentó evidencias ni nombre ni fotos de esos detenidos, ya que la mayoría actualmente ya están libres.



En aquel momento, el mandatario estatal detalló que a raíz de las investigaciones efectuadas por su Gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE), en la zona de Playa Vicente se detectó la presencia de este grupo delictivo encabezado por Itiel “N”, quien cuenta con mandatos judiciales en su contra; pese a su aprehensión, hasta el momento las autoridades se han mantenido en silencio.