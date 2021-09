Capturan a chofer que habría amenazado con arma a agente de Tránsito

La mañana de este viernes fue detenido en un aparatoso operativo en el centro de Xalapa, un hombre que fue señalado por elementos de Tránsito del Estado de haberlos amenazado con un arma de fuego; fue llevado a las instalaciones del cuartel de San José para definir su situación legal.



Fue una oficial de Tránsito del Estado quien alertó a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sobre un sujeto que los habría amenazado con un arma.



Fue sobre la avenida Enrique C. Rébsamen, en donde la oficial de vialidad intentaba aplicar una infracción al conductor de una camioneta Chevrolet Suburban por no portar placas de circulación visibles.



Sin embrago, la oficial acusó que el automovilista sacó un arma corta con la que la amenazó y enseguida escapó sobre la calle Salvador Díaz Mirón con dirección a la zona centro.



De inmediato se implementó un operativo de búsqueda para dar con dicha unidad la cual fue ubicada y detenida sobre la calle de Enríquez esquina Leandro Valle.



El sujeto fue detenido por uniformados y trasladado a las instalaciones del cuartel de San José para definir su situación legal.



Cabe mencionar que durante una revisión al detenido y al vehículo no encontró arma alguna.