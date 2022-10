Capturan a jefe operativo de SSP por desaparición de su compañero el "Archie"

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó a través de un comunicado, la detención del ex director de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), del Estado de Veracruz, Alan “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada, en agravio del entonces encargado de la comandancia de la Policía Vial, Juan Alan Cuetero el "Archie".Alan “N” conocido como “Relámpago”, actualmente se desempeñaba como Sub Director Operativo de la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste y fue detenido este miércoles por la Policía Ministerial.Se le acusa por el delito de desaparición forzada de personas en agravio del ex director de la Policía Vial, el "Archie", hechos que habrían ocurrido el pasado 29 de mayo de este mismo año, cuando Alan “N”, fungía como Director de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública.El comunicado señala que respetando sus derechos humanos y el debido proceso, Alan “N” será presentado en audiencia inicial ante elJuez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial de Xalapa, para que defina su situación jurídica dentro del proceso penal 363/2022.Cabe mencionar que Alan N “el relámpago”, fue comandante, delegado y elemento del agrupamiento motorizado de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, en la actual administración morenista.