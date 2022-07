Capturan a Jorge “N”, exfiscal yunista de Veracruz

A casi un mes de que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, afirmara que el ex fiscal general del Estado, Jorge “N”, había sido “muy hábil en evadir la justicia”, este lunes se confirmó la detención del exfuncionario en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.Fueron familiares del propio exfiscal quienes confirmaron la captura.De acuerdo a lo que ha trascendido este lunes, Jorge “N” fue detenido en Puerto Escondido, Oaxaca, ya cerca de cumplir 3 años de estar prófugo de la justicia.Jorge “N”, a quien el actual Gobierno ha señalado constantemente de haber permitido el aumento de delitos en Veracruz, tiene orden de aprehensión desde 2019 por el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro y por la presunta desaparición forzada de personas.Al respecto, el propio Gobernador aseguró no saber sobre la supuesta captura. En conferencia de prensa, comentó que esto ni siquiera fue tema en la Mesa de Seguridad llevada a cabo horas atrás.Ante total hermetismo, el mandatario insistió en que el Gobierno del Estado esperará la información que dé a conocer de manera oficial la FGE, ya que hasta el momento no se cuenta con reporte alguno sobre el tema.Insistió en que en la conferencia de prensa de este lunes, en la reunión de esta mañana, de la mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz (COESCONPAZ), no se abordó el asunto de la presunta aprehensión.“Hoy tuvimos la COESCONPAZ y no fue tema de la COESCONPAZ. Es un hecho relevante y la Fiscalía tendrá que informar. El gobierno del Estado lo digo formalmente, el gobierno del Estado va a esperar la información de este caso que pudiera hacer pública la Fiscalía General del Estado”, señaló.Y es que desde las primeras horas de este lunes circula la versión de que elementos ministeriales, en coordinación con autoridades de Oaxaca presuntamente aprehendieron al ex fiscal Jorge “N”, quien se encuentra prófugo tras ser destituido del cargo en el 2019.