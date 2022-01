Carambola en la autopista tramo Huiloapan-Nogales deja tres lesionados

Una carambola en la que participaron dos tráileres tipo caja seca, una camioneta y un automóvil particular, dejó de saldo a tres personas lesionadas de gravedad e intenso tráfico vehicular, en el tramo Huiloapan-Nogales de la autopista Veracruz-Puebla.El percance ocurrió a la altura del retén de la Guardia Nacional, metros adelante del entronque Vicente Guerrero en dirección a Nogales, confirmaron dependencias de rescate.Se reportan heridos al conductor de un tráiler Kenworth kenmex blanco, tipo caja seca, acoplado a doble semi remolque, quien circulaba a velocidad inmoderada y chocó por alcance al conductor de una camioneta Chevrolet, tipo pick up blanca.Tras el impacto, la pick up salió proyectada hacia el carril de alta velocidad, hizo un trompo sobre el pavimento y cayó sobre el toldo de un Volkswagen Jetta gris que circulaba en el carril izquierdo.Se cuenta entre los lesionados a ambos conductores, quienes, junto con el trailero, fueron auxiliados y canalizados a las instalaciones de un sanatorio particular.Cabe señalar que un segundo tráiler que era conducido a baja velocidad y el cual se especula fue el causante del percance, registró daños materiales, al momento en que fue impactado.Ambos carriles de la autopista quedaron obstruidos a la circulación vehicular hasta el arribo de los rescatistas por el carril contrario. Hasta el cierre de la nota personal del servicio de grúas trabaja en la liberación de las vías de comunicación.