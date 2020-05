Caravana de automovilistas en Boca del Río exige dimisión de AMLO

Automovilistas se unieron a la caravana en Boca del Río para exigir la dimisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual fue convocada por el Frente Nacional a Anti AMLO.



Salieron de la avenida Juan Pablo Segundo y el bulevar Manuel Ávila Camacho, para recorrer el bulevar Adolfo Ruiz Cortines y bulevar Miguel Alemán.



Abordo de sus automóviles –la mayoría de lujo– sonaron el claxón, ondeando banderas de México y carteles para pedir la renuncia del presidente.



"Estamos cansados de tanta impunidad, promesas que no se han cumplido. Cansados de esa situación, todo son imposiciones, no hay una balanza, se habló mucho de la corrupción y estamos peores, antes eran más discretos, no se vale", dijo Juan Vera, uno de los manifestantes.



Letreros como "Vete a tu rancho AMLO" y "Somos FRENA, AMLO se va", "No queremos comunismo", se alcanzaba a leer en los vehículos.



La caravana que reunió aproximadamente a un centenar de automóviles generó congestionamiento vial y aunque estaba previsto que recorrerían la Riviera Veracruzana en Antón Lizardo, retornaron en la cabecera municipal de Boca del Río.