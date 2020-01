Carecen de escrituras 4 de cada 10 escuelas públicas en zona de Coatepec

El delegado regional de la Secretaría de Educación (SEV) en Coatepec, José Luis Rodríguez Espinoza, informó que el 40 por ciento de las escuelas de esa zona no cuentan con escrituras, no obstante aseguró que es un tema que si bien estaba rezagado ya se trabaja para resolverlo.



“Temas rezagados y temas que ya se están de alguna manera resolviendo es la escrituración que hasta hace poco por parte del Gobernador recibimos la información, entonces estamos hablando de que el 60 por ciento de las escuelas en el estado de Veracruz cuenta con un documento que acredite que la escuela es poseedora del terreno.



En la región de Coatepec a nivel estatal estamos casi igual, el 40 por ciento de las escuelas de la delegación regional Coatepec no tiene escrituras, estamos hablando que 4 de 10 escuelas de los 11 ayuntamientos que abarcamos no tienen documento que acredite su posesión”, refirió.



Entrevistado, dijo que se establecieron convenios entre los ayuntamientos, Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación para que se faciliten los instrumentos para que los planteles cuenten con su documento de posesión.



“Para que las escuelas cuenten con ese documento que va a dar cabida a que posteriormente se puedan integrar a proyectos de construcción, reparación, mejoras, pero teniendo siempre un documento que avale que son garantes de la posesión”, detalló.