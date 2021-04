Carencias en escuelas de Coatepec impiden regresar a clases, lamentan

En Coatepec hay planteles educativos que no tienen las condiciones para un regreso a clases en las próximas semanas, ya que en algunos hay más carencias que en otros, consideraron docentes del Pueblo Mágico.



Al respecto, el director de la Secundaria General para Trabajadores “Mtro. Joaquín Ramírez Cabañas” en Coatepec, Eduardo García Tepo, ejemplificó el caso de esta escuela, en la cual los padres de familia son de escasos recursos, por lo que no existe un mantenimiento óptimo, factor que dificultaría un pronto regreso a clases presenciales.



“Las condiciones de las escuelas varían de una a otra, nosotros somos una escuela secundaria general para trabajadores y la mayoría de padres de familia son de bajos recursos, así que apoyo con muchos recursos para que la escuela tenga un óptimo nivel de mantenimiento, se va a haciendo el trabajo con lo que vamos teniendo al día”, explicó.



Refirió que las escuelas están a la espera de los kits de limpieza de la Secretaría de Educación en Veracruz (SEV), pues con estos materiales se podrá afrontar, aunque de manera momentánea, la reapertura de las instituciones.



“Con eso afrontamos ahorita pero va a ser titánico porque las escuelas han estado cerradas”, acotó.



Asimismo, dijo que hay temor por parte de los docentes, pues, aunque la vacuna antiCOVID atenúa la enfermedad, no impide que haya contagios, además de que ni padres de familia ni alumnos están contemplados en el plan de inoculación para el posible regreso a clases en los próximos días.



“Nos causa un poco de temor porque tenemos muchos conocidos del magisterio que han padecido ya la enfermedad, si crea temores porque como todavía no hay un proyecto de vacunación a los alumnos y la segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación es a mayores de 60 años, nos quedan padres de familia y alumnos. Nosotros tendremos protección pero los alumnos y padres no”, concluyó.