Carga laboral dañaría salud de médicos en Hospital de PEMEX, en Poza Rica

La carga laboral en el Hospital Regional de PEMEX, en Poza Rica, habría provocado que colapse la salud de sus médicos.



Esta mañana, trascendió que fue internado el médico cardiólogo Antonio Alejandro González Cruz, luego de ser informado que se le negaría el derecho a sus vacaciones.



De acuerdo con datos obtenidos, este viernes. su jefe inmediato, Luis Alberto Raygoza Barragán, responsable de consulta externa, le informó que su periodo vacacional, el cual iniciaba a partir del sabado 28 de diciembre, quedaba suspendido.



Esto le causó disgusto al médico, de 33 años de edad, con secuela en su salud provocando hipertensión primaria. Según reporte médico de la misma institución, con la ficha de trabajador 607369, esto sería secuela del estrés. Ahora se encuentra en observación. El estado de salud es reservado, bajo pronóstico.



Este caso no es el único, ya que el pasado 5 de noviembre el médico especialista en otorrinolaringología, Arturo Ovando Gracia, quien pese a contar con actividad fisica cardiovascular y buena alimentación, sufrió secuela de estrés.



Eso ocurrió, luego que por instrucciones de jefes inmediatos, como especialista se le incrementó la carga diaria de atención a pacientes, siendo aproximadamente 20 personas que debe recibir dentro de la jornada de ocho horas que marca su contrato, bajo su ficha de trabajador 625617. Esto ha provocado un descontrol hipertensivo en su organismo.



Trascendió que durante el 2019, esto también ha generado que medicos del Hospital Regional de PEMEX tomen decisiones drásticas, como la renuncia a prestar servicios a la institución ya que consideran que son objeto de hostigamiento laboral.



Esto deja en consecuencia que los derechohabientes sean quienes padezcan por la falta de especialistas, pues desde hace 4 años no se tiene angiologo y los pacientes deben buscar atención particular, pese al derecho que PEMEX les debe otorgar.