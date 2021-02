Carla Enríquez, hija de Gladys Merlín, iba a contender por la Alcaldía de Cosoleacaque

Carla Enríquez Merlín, asesinada este lunes 15 de febrero en su domicilio en Cosoleacaque, iba a contender en las elecciones de este 2021 por la Alcaldía de ese municipio, abanderanda las siglas de MORENA.



Lo anterior fue confirmado por su hermano, Millo Merlín, a las afueras de la sala de velación en Minatitlán, donde estuvo la joven junto al cuerpo de su madre, Gladys Merlín.



Asimismo, Millo agradeció el apoyo de Gobierno del Estado y del Gobierno Federal en las investigaciones, puntualmente al gobernador Cuitláhuac García y a la secretaria de Energía, Rocío Nahle.



"Es un hecho artero, una cobardía. (Hay) un dolor inmenso. Le terminaron los sueños a dos grandes mujeres que no le hacían daño a nadie, que siempre se dedicaron a trabajar, a trabajar por los que menos tienen, por su familia, en ser excelente madre, hermana, tía, abuela. Agradezco a las autoridades, al Gobernador, al Secretario de Seguridad Pública, a la Secretaria de Energía por el apoyo que me están dando en estos momentos", dijo.



Con respecto a la candidatura de su hermana añadió: "Es cierto, había sido invitada, iba a participar por el movimiento. Tenía rato alejada del priísmo porque sus ideales no eran con el PRI de antes; llevaba tiempo trabajando. Sí hubo invitación formal de parte de MORENA".



El joven empresario expuso que su madre le dejó como legado enseñarle a trabajar, que todo se gana con esfuerzo y sacrificio para seguir adelante.



"Sé que esto sanará con el tiempo, voy a seguir con el legado de mi mamá y hermana. Si alguien me pide ayuda y está en mis manos apoyarlo, lo seguiré haciendo", concluyó.