Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, da positivo a COVID-19

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, confirmó hoy que ha dado positivo al Coronavirus COVID-19 e indicó que se aislará en casa desde donde se mantendrá pendiente de la conducción de la entidad.



Mediante sus redes sociales, el mandatario estatal indicó que en esta semana se realizó la prueba para detectar si era portador del virus, la cual confirmó que tiene COVID-19.



“Debido a mis acciones como Gobernador he llevado un monitoreo de mi salud; la prueba que me realicé esta semana ha resultado positiva a COVID-19. Me siento bien y en forma responsable me mantendré en casa, siempre atento a las acciones del @GobQuintanaRoo”, escribió en su cuenta de twitter.



Antes que él, dieron positivo al Coronavirus el titular de la Secretaría de la Contraloría (SECOES), Rafael del Pozo y la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Catalina Portillo.