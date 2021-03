Carlos Romero Deschamps deja de ser trabajador activo de PEMEX: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este martes, Carlos Romero Deschamps renunciará como trabajador activo de PEMEX porque era inmoral que estuviera de vacaciones hasta 2024.



“A partir del día de hoy, el señor Romero Deschamps ya presenta su renuncia, es decir deja de ser trabajador activo de PEMEX, eso lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos de que aunque fuese legal, que si estuviese acordado en las condiciones laborales, consideramos que era inmoral”.



El pasado 4 de marzo, el titular del Ejecutivo ofreció investigar si el líder petrolero pidió vacaciones hasta 2024 para mantenerse dentro de la organización sindical.



Romero Deschamps supuestamente habría justificado sus vacaciones porque cuando estuvo como líder sindical por más de 25 años no tomó esos días, por lo que regresaría hasta 2024, cuando terminará el Gobierno de López Obrador.



En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Presidente rechazó que se haya presionado a Romero Deschamps para tomar esa decisión.



Sobre las investigaciones que hay en contra del otrora líder petróleo, el titular del Ejecutivo dijo que eso le corresponde a la Fiscalía General de la República y a los ciudadanos que tienen interpuestas demandas.



El Mandatario criticó que durante el periodo neoliberal se protegió a los dirigentes y se afectaba a los trabajadores, en el caso de PEMEX se despedía a los trabajadores de base con planta o transitorios y se fue agrandando cada vez más la estructura administrativa de los llamados empleados de confianza.



Confió en que con la salida de Romero Deschamps se abra una nueva etapa democrática al interior del sindicato petrolero.



¿Quién es Romero Deschamps?



Carlos Romero Deschamps es uno de los dos líderes sindicales que emergieron durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.



Romero Deschamps relevó a Joaquín Hernández Galicia, conocido como "La Quina", quien fue detenido hace más de 30 años, al inicio del gobierno de Salinas de Gortari tras cinco sexenios al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).



Pero "La Quina" no fue el único líder sindical "destronado" durante el gobierno de Salinas. Carlos Jonguitud, entonces líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), también fue reemplazado por Elba Esther Gordillo.



A ese hecho se le conoció como "el quinazo" y se le llama así cuando un líder sindical cae de la gracia de un gobierno, como sucedió con Elba Esther Gordillo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.



Desde aquel entonces, Romero Deschamps se mantuvo en la cima del Sindicato de PEMEX, a pesar de que lleva años exhibiendo una fortuna desmedida, la cual ha provocado oposición en el gremio petrolero.



Además de ser el líder del sindicato petrolero, Romero Deschamps ha sido diputado y senador por el Partido de la Revolución Institucional (PRI), con el que creció política y económicamente, desde 1961.



Al igual que "La Quina", Romero Deschamps también es originario de Tamaulipas, un Estado que desde el sexenio de Felipe de Calderón se encuentra sumido en la violencia generada por el narcotráfico.



La vida de lujo de los hijos de Romero Deschamps



El opulente líder sindical cosechó, a lo largo de sus más de 26 años de dirigencia, una serie de escándalos que incluían desvíos de dinero, compras de yates y propiedades de lujo, así como relojes de oro puro.



Sin embargo, no sólo Romero Deschamps gustaba del lujo, también su familia. El exlíder petrolero tiene tres hijos, José Carlos, Paulina y Alejandro Romero Durán.



Tanto José Carlos como Paulina se han visto involucrado en escándalos por el derroche de dinero que ostentaban en redes sociales.



En el 2012, la prensa nacional exhibió la riqueza que Paulina presumía sobre su vida: viajes en jets privados en todo el mundo, bolsos de miles de dólares y lujos que hasta sus perros tenían.



¿El ferrari del hijo de Romero Deschamps?



Mientras que José Carlos fue exibido como el propietario de un Ferrari Enzo rojo, con un valor de dos millones de dólares, regalo de su padre, Romero Deschamps.



Sin embargo, poco después se aseguraba que el hijo del líder sindical fue captado en Mónaco a bordo de un Ferrari dorado, de miles de dólares. Sin embargo, este hecho nunca fue confirmado por Romero Deschamps, quien anteriormente aceptó que el otro Ferrari rojo sí era de su hijo.



En aquel momento, mucho se especuló si el dueño del ferrari "de oro" era José Carlos Romero Durán o el hijo del expresidente brasileño, Lula da Silva.



El Ferrari dorado que aparece en este video es un modelo California T. Los que no son dorados tienen un precio de lista de 184 mil dólares que, a la paridad actual, equivalen a 3.3 millones de pesos. Los dorados, por supuesto, son mucho más caros.