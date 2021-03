Carlos Slim saquea Fondo de Pensiones de TELMEX, acusan jubilados

Pensionados y jubilados de Teléfonos de México (TELMEX) se manifestaron en la plaza Lerdo de Xalapa para denunciar el saqueo de la reserva del Fondo de Pensiones de la empresa.



"Arbitrariamente, el señor Carlos Slim lo que está haciendo es tomar de ese Fondo de Pensiones y lo invierte, lo invirtió en el nuevo aeropuerto, se cancela, le regresan el dinero pero ya no lo devolvió al fondo. Toman de ese dinero para pagarnos pero ya no regresan el dinero", dijo Eduardo García Argüelles, pensionado.



Explicó que para la empresa ya son una carga, pues les han argumentado que se encuentran en números rojos.



"La misma empresa es la que ha estado saqueando nuestra materia de trabajo hacia otras empresas. Se ha ido modificando nuestro contrato colectivo en la cláusula de jubilación. Creo que todos trabajamos en esta empresa para adquirir derechos y disfrutarlos después".



Exhortó al Comité Ejecutivo Nacional de Telmex a que tome verdaderas acciones legales y defienda los derechos de los trabajadores activos, jubilados y pensionados.



"Ya sea que lo hagamos dentro del sindicato o fuera del sindicato, contrataremos un abogado. Aquí en Xalapa somos alrededor de 300 compañeros afectados. Nuestra jubilación no está en venta y vamos a exigir nuestros derechos", finalizó.