Carlos Vasconcelos va por la Alcaldía de Coatzacoalcos con alianza PRI-PAN-PRD

El priísta, Carlos Vasconcelos Guevara, se registró como precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la presidencia municipal de Coatzacoalcos.



El dirigente regional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el sur del Estado confirmó que pretende encabezar la alianza “Va por Veracruz” del PRI, PAN y PRD y afirma que la gente ya se dio cuenta que en este municipio no se concretó “el cambio” prometido por los actuales gobernantes.



“Vamos a llegar al triunfo, la gente ya se dio cuenta. Querían un cambio y el cambio nunca existió; la ciudad está abandonada, no hay seguridad, empleo, salud”, declaró.



El también ex diputado local suplente acusó que el municipio, gobernado por el morenista, Víctor Carranza Rosaldo, está abandonado, con falta de obras en las colonias.



Aseveró que de obtener la candidatura y llegar a lograr el triunfo él buscará impulsar cuatro ejes: seguridad, empleo, salud y desarrollo.



“Está abandonada totalmente, no lo digo yo, porque no debo de atacar, no es mi forma, lo dice la gente Lo que voy es a atender las cosas, a darle un sentido social al Gobierno y apoyar a las colonias que están abandonadas, se puede hacer. Son cuatro temas torales: la seguridad para que haya empleo; desarrollo, salud y cultura”.