Carnaval de Veracruz 2021 continúa pospuesto hasta nuevo aviso, pese al semáforo verde

Pese al semáforo epidemiológico en verde para el estado de Veracruz, el carnaval 2021 continúa pospuesto hasta nuevo aviso, advirtió el alcalde Fernando Yunes Márquez.



Luego de la consulta ciudadana realizada en Mazatlán para conocer la opinión de la ciudadanía en torno al desarrollo de la fiesta carnestolenda en dicha ciudad, el munícipe veracruzano negó que vayan a realizar una encuesta similar.



No obstante, Yunes Márquez mencionó que en caso de que el semáforo epidemiológico municipal cambiara a verde, podrían considerar realizar el carnaval Veracruz 2012 en verano.



"La salud pública no puede ser puesta a consulta (...) Vimos que había condiciones (...) No hay condiciones para hacerlas en las fechas originales, que eran en el mes de febrero. Sin embargo, en caso de que las cosas mejores podemos llevarlo a cabo tentativamente en verano", dijo.



Yunes Márquez reiteró que la realización del Carnaval Veracruz 2021 prevalecerá pospuesta hasta que consideren que existan condiciones aptas para su realización sin arriesgar a la ciudadanía a contagios de COVID-19.