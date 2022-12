Carnicerías del mercado Jáuregui dicen recuperar nivel de ventas pre-pandemia

Con baja temperatura y en vísperas de la Noche Buena, algunos capitalinos aún recorren el mercado Jáuregui en búsqueda de los preparativos para la cena, recurriendo a los productos más solicitados en estas fechas que son las carnes, producto del cual las ventas para muchos comerciantes han tenido un repunte significativo este año, mientras que para otros ha sido poco.Neri Landero, comerciante de carnicería en esta plaza, señaló que la venta para su negocio ha aumentado mucho más que el año pasado, ante lo que señaló que en su caso este aumento ha sido hasta de un 100 por ciento.“Viene mucha gente, de hecho mucha gente se preparó ayer, ahorita ya nada más es leve. Llegó la gente desde 7:30 de la mañana, bien temprano y ayer igual”, comentó.Desde las 7:30 y hasta las 19:00 horas que cierra el mercado se encuentran trabajando este 24 de diciembre, aunque en la tarde la afluencia se tranquiliza y transcurre como cualquier otro día, así lo sostuvo Landero.Por su parte, Tania Monterde, también comerciante de carnicería en el mercado, afirmó que el repunte de venta en su negocio de este año sólo ha alcanzado la mitad que tenía previo a la pandemia ocasionada por el COVID-19; “bajó bastante los años anteriores, ahorita mejoró. La verdad es que no suficiente pero si se vio la diferencia de la venta, como un 50 por ciento más o menos”.A pesar de esto, aseguró que sí se ha visto la diferencia este 2022, ya que en los dos años anteriores la gente no acudía al mercado a comprar, por lo que tuvieron que crear alternativas como la venta a domicilio, sin embargo esta no era la misma; “no podría decir una cifra pero si fácil vino la misma gente que era en el 2019, por decirlo antes de pandemia”.Previó que el aguinaldo la situación pueda mejorar para los comerciantes este 30 de diciembre, ya que esta es una fecha incluso de más consumo para los locatarios; “espero que este año sea bueno porque realmente la gente que recibió aguinaldos con el aumento que hubo de Bienestar y eso pues la verdad es que la gente pudo ofrecer una mejor cena a sus familias. Entonces espero que para el día 30 pueda mejorar”En comparación con la carne de cerdo y res que se consume más en estas festividades de diciembre, la venta de pollo este año ha sido baja, incluso comparada con años anteriores durante la pandemia, así lo señaló Francisca Mercado Ronzón, comerciante en Jáuregui.“Ayer no tuvimos venta, nos quedó mucho pollo. Muchos se van con el cochino, las piernas y todo eso. Creo que vendimos más el año pasado que ahora que había pandemia hace un año”.La baja afluencia de clientes llevó a estos comerciantes a reducir la cantidad de su producto para tener una venta favorable en estas fechas.“Ahorita bendito sea Dios trajimos muy poco pollo porque ayer no tuvimos venta, pero hoy disminuimos mucho pollo y gracias a Dios ya se está acabando”.En la víspera de Navidad y con el fin de año a pocos días, los trabajadores del mercado Jáuregui de Xalapa invitaron a la ciudadanía a acudir a sus locales y consumir sus productos para apoyar la economía local.