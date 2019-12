Carniceros ponen sus últimas esperanzas en ventas de esta temporada

La última esperanza que tienen los carniceros este año, es la venta del 24 y 31 de diciembre, así lo indicaron los mismo comerciantes de este producto, quienes dijeron que el 2019 ha sido muy complicado.



Comentaron que durante el año y sobre todo para estas fechas, la carne de cerdo y res tuvieron un aumento en el costo.



"El precio de esta carne en los últimos meses se ha ido incrementando poco a poco y las ventas en los últimos meses tampoco han sido las deseadas, estamos esperando los pocos días que faltan de diciembre para ver si tenemos un respiro".



Dijeron que a diferencia de años pasados, se están vendiendo menos kilos de carne, las amas de casa prefieren comprar otros productos para la cena.



"Ya no es como antes, esperamos que ojalá sea diferente este final de año con diferencia del 2018 que no se vendió bien", apuntó Mario López, un tablajero de Orizaba.



"No hay tanto flujo de gente en los mercados y carnicerías comprando, que no digan las autoridades de que estamos mejor porque no es cierto, todos lo sentimos en el bolsillo, con decirle que estamos pensando hasta en vender el 25 de diciembre, cuando que antes no lo hacíamos y vamos a estar vendiendo hasta tarde el 24".