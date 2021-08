Carreras de caballos amontonan a personas en Ayahualulco, denuncian pobladores

Un grupo de pobladores del municipio de Ayahualulco, hicieron un llamado a las autoridades de Salud y al Gobierno del Estado para que clausuren temporalmente un parque ecológico ubicado en la comunidad de Xoquitla, el cual, según su decir, realiza eventos y carreras de caballos, provocando concentraciones de personas.



Recriminaron que la autoridad local sea omisa a esta situación y en este sentido recordaron que el municipio no cuenta con hospitales para que la población pueda atenderse.



Asimismo, señalaron que el lugar no lleva a cabo las medidas sanitarias correspondientes, por lo que piden la intervención de la dependencia de Salud.



Por su parte, el Parque Ecológico “Xoquipark” emitió un comunicado a través de sus redes sociales este domingo, donde dio a conocer que permanecerá abierto solamente en sábado y domingo, además de que se cancelará todo evento que aglomere gente.



Asimismo, informó que las actividades deportivas y culturales continuarán, sin embargo, se tomarán todas las medidas sanitarias e hizo hincapié en que el parque tiene una capacidad para 15 mil personas, no obstante, solo admitirá el 10 por ciento.



También indicó que se realizarán las distintas medidas sanitarias, como desinfecciones, toma de temperatura, uso del cubrebocas y capacitación a los empleados sobre el COVID-19.



Sin embargo, el parque también dejó en claro que, pese a estas acciones, no puede garantizar que los visitantes no estarán expuestos al virus, por lo que deben evaluar su propio riesgo para determinar su visita.



“Tome en consideración que el Parque Ecológico Xoquipark no puede garantizar que no estará expuesto al Coronavirus durante la visita.



La secretaria de Salud señala que los adultos mayores y las personas en situación de vulnerabilidad con determinadas condiciones de salud, tienen un mayor riesgo de complicarse y evolucionar a una enfermedad grave al contraer Coronavirus. Los visitantes deben evaluar su propio riesgo para determinar si nos visitarán.



Al venir al parque, los visitantes reconocen, aceptan y asumen estos riesgos inherentes asociados con su asistencia. En caso de que algún visitante por acción u omisión afecte la seguridad o tranquilidad del establecimiento y/o de sus clientes, se retirará a dicho visitante del parque y de sus instalaciones sin reembolso ni responsabilidad para Xoquipark”.