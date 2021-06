Carreteras del norte de Veracruz “están muy mal” pero se están corrigiendo: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que las carreteras del norte del Estado “están muy mal”, señalando que el problema está corrigiéndose.



Además, reiteró la intención de concluir la autopista que conectará Veracruz con Tamaulipas mediante la firma de un acuerdo, aunque los ciudadanos argumentan que la obra generará inundaciones.



Incluso ofreció volver a la zona fronteriza para ofrecer beneficios a los ciudadanos y que permitan concluir esta vía.



“Fui a hablar con la gente y voy a regresar porque la gente no quiere que se hagan esos 2 kilómetros. Ya están terminados los grandes tramos hacia el sur y hacia el norte, es decir, hacia Tampico y hacia Veracruz pero por esos 2 kilómetros no hay conexión”.



“No quieren que se haga porque argumentan que se van a inundar; ya se hicieron estudios y se va a proteger a la población. Yo les voy a dar seguridad y vamos a firmar un acuerdo de que no van a padecer, de que no se van a inundar y que van a recibir beneficios”, afirmó el Ejecutivo federal.



El pasado 23 de mayo, López Obrador difundió un video por redes sociales, señalando que actualmente la construcción de la autopista está interrumpida en el municipio de San Rafael, pues los pobladores consideran que existe riesgo de inundaciones.



“Faltan dos kilómetros aquí en San Rafael; por esos dos kilómetros no podemos transitar desde Veracruz hasta Tampico. Ya está terminada la mayor parte del tramo de la autopista pero en los dos kilómetros hay un conflicto y ahora sí que como diría Cervantes en el Quijote: ‘vengo a enderezar entuertos’ y hablar con la gente”, comentó



Este viernes, en su conferencia matutina en Palacio de Gobierno, el Presidente dijo que las carreteras del norte de Veracruz “siempre han estado muy mal”.



“Ya estamos resolviendo el problema para que se pueda transitar desde Veracruz hasta Tampico en 2 horas y media o 3 horas pero hay problemas y a eso fui. Tenemos un tramo de 2 kilómetros que impide que se conecte qué sé yo, 150 kilómetros, porque en esos 150 kilómetros hay un conflicto con una comunidad”, refirió.