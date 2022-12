Carta Porte sólo traerá más corrupción: CANACO

Lejos de solucionar el tráfico de mercancía robada, la expedición de la Carta Porte conduciría a actos de corrupción derivados de su trámite, alertó el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Xalapa, Carlos Arturo Luna Gómez.“Es una medida burocrática, innecesaria y engorrosa, (…) están burocratizando y están haciendo un trabajo de embrumar más al empresario, al que ya tienen cautivo y de alguna manera del cuello”, dijo.Admitió que aunque la “carta porte” proyecta combatir el tránsito de vehículos con mercancía robada, no se atiende la raíz del problema de inseguridad en caminos.“Creemos que la Carta Porte es un trámite innecesario y que no va disminuir el tráfico de mercancías por robo y otras circunstancias”.Añadió que la medida no reducirá el transporte de artículos robados, en tanto el Gobierno no implemente medidas adicionales.“Va a ser complejo que podamos llegar efectivamente a la disminución del tráfico de mercancías”.