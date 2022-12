Cartera vencida de CMAS Xalapa asciende a 60 millones de pesos

El alcalde de Xalapa Ricardo Ahued Bardahuil informó que la cartera vencida de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) asciende a casi 60 millones de pesos, provocada por diversos factores que enfrentó la población xalapeña para poder pagar.“El rezago histórico es una cantidad inmensa de casi 60 millones de pesos en CMAS que tiene de hace muchos años, pero son cosas que a veces se dan porque hubo gente que rentaba, gastó el agua y se fueron sin pagar, otros porque los dueños no testamentaron y nadie paga el agua y cuando el Juez le determina que es dueño alguno de ellos dice ‘¿cómo voy a pagar si yo no tomé el agua?, me heredé una deuda no un beneficio’”.Ante esta situació, Ahued Bardahuil instó a la ciudadanía a que se acerquen a él y que puedan ser apoyados en solventar este gasto.“Que venga a verme, estamos orientando, hay gente que ha venido todos los días y traen recargos o tiene muchos meses, que se acerquen, que no tengan temor. Es más que vengan aquí a la oficina yo mismo reviso su caso y atendemos esa situación, porque ahora les cortan el agua y no se vale”.Señaló que todos los escenarios que provoquen el adeudo se están revisando para brindarle a la ciudadanía la oportunidad de solventar esta deuda, tratando que la cartera vencida se vaya depurando y mediante el uso de mecanismos legales y formales para poder ayudar.Ahued Bardahuil afirmó que se hacen estudios ante casos vulnerables para apoyar a las personas con los adeudos.“Ahorita acabo de instalar una y decirle ‘vamos en enero a revisar’, la persona tiene cuatro hijos, sufrió violencia familiar, está sola, son cosas que tenemos que ver nosotros y cómo poder ayudar”.El alcalde refirió que se debe ayudar a esta población para que no lleguen a ser extorsionados.“Que les digan ‘debes tanto, te conecto el agua’ y que les pasen a andar pidiendo dinero entonces mejor se lo resolvemos”.