Casa Blanca difunde acuerdos de la Cumbre de Líderes de América del Norte

La Casa Blanca difundió este día parte de los acuerdos a los que llegarán Estados Unidos, Canadá y México en la X Cumbre de Líderes de América del Norte que se celebra este martes 10 de enero en la Ciudad de México.Previo a la reunión entre los mandatarios de esos países, Joe Biden, Justin Trudeau y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, dio a conocer un c omunicado con parte de los acuerdos a los que llegarán Entre ellos destacan el intercambio de información, renovación de compromisos y buenas intenciones en temas económicos, combate a emisiones contaminantes, coordinación en combate al narcotráfico, migración, salud.Uno de los principales acuerdos es el de las cadenas de suministro, o nearshoring, que es la deslocalización de algunas empresas, para garantizar que no haya interrupciones en el comercio.El encuentro, que se realiza casi todos los años, pero que durante la presidencia de Donald Trump tuvo un receso, también es conocido como la “cumbre de los tres amigos”, en referencia a los profundos lazos diplomáticos y económicos entre los países.La reunión se da en un contexto de una oleada de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos y donde este país y Canadá acusan a México de incumplir el tratado comercial entre las tres naciones al favorecer a las plantas de la compañía eléctrica estatal CFE.Mientras que a Trudeau y López Obrador les preocupan los esfuerzos de Biden por fomentar la manufactura en Estados Unidos, entre reparos a que sus vecinos puedan quedarse atrás.De acuerdo con el comunicado de la Casa Blanca, para la cooperación económica, se promoverá la inversión y reforzarán la competitividad, la innovación y la resiliencia al “organizar el primer foro trilateral de semiconductores con la industria para adaptar las políticas gubernamentales y aumentar la inversión en las cadenas de suministro de semiconductores en América del Norte. La participación incluirá representantes senior de la industria y participación a nivel de gabinete de los Estados Unidos, México y Canadá a principios de 2023”.Se van a “coordinar los esfuerzos de mapeo de la cadena de suministro de semiconductores para desarrollar una comprensión colectiva de las necesidades no satisfechas. Este mapeo con los tres países identificará oportunidades de inversión complementarias”.Se ampliará “el mapeo de recursos minerales críticos de América del Norte para recopilar detalles sobre recursos y reservas. Los Servicios Geológicos de cada país organizarán un taller trilateral para compartir datos y facilitar la cooperación”.Se espera una asociación “con el sector privado de la región para aumentar el desarrollo y la movilidad de los estudiantes bajo un nuevo Proyecto de Movilidad Estudiantil de América del Norte en coordinación con Canadá y México, una expansión del exitoso modelo de asociación público-privada del Fondo de Innovación 100, 000 (100K) Strong in the Americas”.Se convocará a “expertos de la industria y la academia en semiconductores, TIC, biofabricación y otras industrias clave de logística y fabricación avanzada para sesiones de diseño sobre las habilidades necesarias para desarrollar la fuerza laboral de América del Norte durante los próximos cinco años”.Sobre este tema, los puntos son: “comprometerse a reducir las emisiones de metano del sector de residuos sólidos y aguas residuales en al menos un 15 por ciento para 2030 a partir de los niveles de 2020 y profundizar la colaboración en la medición y mitigación de residuos y metano agrícola, incluido el logro del Compromiso mundial de metano a través de la cooperación trilateral sobre emisiones de metano y carbono negro”.También se menciona “desarrollar un Plan de Acción para la Reducción de la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos para fines de 2025”.Además se compartirá “información entre nuestros países sobre las mejores prácticas para electrificar y descarbonizar los autobuses públicos”.Se busca “desarrollar un plan para los estándares operativos y la instalación de cargadores de vehículos eléctricos a lo largo de las fronteras internacionales”.Otros puntos son “comprometerse a la cooperación trilateral para cumplir un compromiso conjunto de conservar el 30 por ciento de la superficie terrestre y oceánica del mundo para 2030 y promover la conservación liderada por los indígenas.Desarrollar un mercado de hidrógeno limpio en América del Norte, incluida la cooperación potencial en investigación y desarrollo, códigos y estándares de seguridad, grupos de hidrógeno transfronterizos, corredores de carga ecológicos y operaciones marítimas integradas”.Acerca de la migración, se busca “finalizar e implementar el Plan de Acción trilateral de Extensión de las Asociaciones de Desarrollo con pasos prácticos para mejorar la coordinación y abordar las causas profundas de la migración irregular”.También se prevé el “anuncio de una plataforma virtual a través del sitio web de la Declaración de Los Ángeles para brindar a los migrantes un acceso simplificado a vías legales”.Además, “basándose en una iniciativa bajo la última NALS para ayudar aún más a los migrantes a acceder a vías legales en persona, y anunciando una asociación en un nuevo centro en el sur de México con un fuerte apoyo del sector privado; aumentar el intercambio de información y mejores prácticas sobre el programa Binacional de Trabajadores Agrícolas Temporales.Así como compartir las mejores prácticas para aumentar la rapidez, la eficiencia y la equidad de los sistemas de procesamiento de asilo, contrarrestar la xenofobia y la discriminación contra las personas migrantes y refugiadas mediante la promoción de narrativas públicas equilibradas sobre las personas migrantes y refugiadas para apoyar su inclusión significativa en la región”.Sobre este asunto se menciona “reanudar el diálogo sobre la Estrategia de América del Norte para Combatir la Trata de Personas; colaboración continua dentro del Diálogo de Drogas de América del Norte (NADD) bajo un marco estratégico actualizado para abordar las amenazas de drogas ilegales y fortalecer los enfoques de salud pública para el uso de sustancias.También desarrollar una posición unificada de América del Norte para la recopilación, el almacenamiento, el uso, el intercambio y la retención de registros de nombres de pasajeros (PNR); aumentar la colaboración trilateral para promover la seguridad nuclear tecnológica y física en América del Norte; aumentar el compromiso trilateral para compartir información sobre las mejores prácticas de seguridad cibernética”.Sobre la salud, “revisar el Plan de América del Norte para la influenza animal y pandémica (NAPAPI) para fortalecer la capacidad de América del Norte para responder a las amenazas a la seguridad de la salud, incluida la influenza y más allá”.Contra el racismo, se menciona “establecer un intercambio de información trilateral de expertos para compartir las mejores prácticas y estrategias para promover la equidad y la justicia racial en nuestras políticas públicas, colaborar a través de organizaciones regionales y multilaterales para promover la equidad y la justicia.Además, combatir la violencia contra las mujeres y niñas indígena; combatir la violencia contra las personas LGBTQI+ y agregar a México a la Alianza Global para la Acción contra el Acoso y el Abuso en Línea por Género, un compromiso de la primera Cumbre por la Democracia para reunir a países, organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector privado para abordar la violencia de género facilitada por la tecnología”.