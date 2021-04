Cascada de Texolo, en Xico, sin fecha de reapertura tras accidente

La cascada de Texolo, ubicada en el municipio de Xico, permanece cerrada luego de que se registrara un accidente en el puente donde una persona perdió la vida.



De acuerdo con vendedores cercanos a esa zona, no hay fecha para que se vuelva a abrir el sitio a los visitantes, por lo que sus ventas se ven afectadas.



Y es que al interior del lugar hay varios restaurantes, además de pequeños locales que venden artesanías y licores tradicionales de ese Pueblo Mágico.



Algunos negociantes señalaron que llegan turistas, principalmente los fines de semana, sin embargo, al observar que el lugar se encuentra cerrado optan por irse.



“Nos está afectando el cierre del lugar turístico, sábado y domingo es lo más fuerte y este sábado no bajó mucha gente y los que bajaron se regresan”, detallaron.



Asimismo, aseguraron que las autoridades municipales no les han informado la fecha para reabrir, pues, aunque se han llevado a cabo reuniones con prestadores de servicios, no a todos se les informan los acuerdos.



“El Ayuntamiento no nos ha dicho nada, permanece cerrado el puente y no se sabe qué pasará”, acotaron.