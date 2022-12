Caseta de Fortín de las Flores sigue causando problemas y pérdidas económicas

El integrante del Consejo Coordinador Empresarial (CCO), Luis Cruz Montesinos, dio a conocer que se siguen teniendo grandes pérdidas debido al intenso tráfico no sólo en la caseta de Fortín de las Flores sino también en Cuitláhuac, sin dejar atrás la de Paso de Ovejas; Montesinos reprochó la falta de interés de atender el problema de parte del Gobernador.Añadió que este problema perjudica no sólo a empresarios sino a todas las personas que deben circular por esta vía, pero las autoridades no han querido atenderlo."Lo venimos comentando, los problemas que hay con la caseta de Fortín 045, pero ya no sólo es esa, si no está la de Cuitláhuac que es un caos, en la de Paso de Ovejas que es un problema para Xalapa, en el tramo de están tardando hasta 2 horas para pasar, entonces imagínate el tiempo para llegar de Orizaba a Veracruz".Agregó que todos los días llegan quejas al Consejo, las cuales van sobre lo mismo, el conflicto que es poder atravesar la de Fortín, aunque hay congestionamientos similares en las otras dos casetas."Al menos para aminorar un poco el problema las autoridades tienen que poner a gente de CAPUFE a abanderar, o a la Guardia Nacional, pues la falta de señalamientos está ocasionando accidentes, y cada vez se pone más peligro, pero no sólo con eso, pues también se tiene el tema de la inseguridad".En este sentido indicó que además de la pérdida económica que les genera tanta tardanza, también hay frustración por el tiempo perdido para pasar.Por eso la iniciativa privada continúa con la propuesta de que se dé una reubicación de la caseta, pues urge dar un flujo vehicular rápido, para no seguir incrementando el tiempo de espera.