Casetas de Cuitláhuac y Fortín, entre las que operaban con irregularidades: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que encontraron hechos de corrupción en las casetas de peaje operadas por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) en Cuitláhuac y Fortín.Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, confirmó que en una ocasión que viajó por carretera, los trabajadores le protestaron por presuntos despidos y la negativa a recontratarlos en sus puestos, así como otras violaciones a sus derechos.Derivado de ello, sostuvo que solicitó un informe a la directora general de CAPUFE, Elsa Veites Arévalo, acerca de lo que ocurría en esas casetas.“Me convenció que había corrupción en las casetas, no en todas. Me presentó pruebas que cobraban y no ingresaba el dinero”, dijo.El Presidente agregó que tras los movimientos que se hicieron al interior de la dependencia y en las diversas casetas del país, los ingresos de CAPUFE aumentaron considerablemente.“Entonces eso no tiene que ver nada con los derechos de los trabajadores que deben de protegerse y no puede tratarse así a todos los trabajadores. Siempre he dicho que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo”.“Pero la corrupción en algunos casos sí afecta. Es como lo he dicho, más que una pandemia una peste que debemos de terminar”, sostuvo el Mandatario.