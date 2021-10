Casi 10 mil xalapeños de 65 y más ya se registraron en Pensión de Bienestar

El delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, indicó que la meta de beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en Xalapa es de 10 mil 693, de los cuales ya se han incorporado 9 mil 152.“Tenemos metas diarias, se están acercando a los 500 y estaremos de aquí al viernes (haciendo los registros) y también andaremos en las comunidades promoviendo porque no a todos les llega la información, andamos en que nadie se quede fuera”, manifestó en conferencia de prensa.En ese sentido, detalló que ésta es la cuarta etapa de incorporaciones y a la vez están admitiendo a todos los que lleguen de una quinta etapa que habrá."Porque queremos ganarle a las opiniones que pueda tener el INE el próximo año de parar un poco los programas en virtud de la posible y segura revocación de mandato del Presidente de la República", expresó.Explicó, tal como lo hizo la Subsecretaria de Bienestar en la conferencia matutina de este miércoles, que el pago de los bimestres de julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre, será para los beneficiarios de los mil 182 municipios de todo el país, considerados como los más pobres.Mientras que los de la segunda etapa cobrarán dos bimestres (septiembre-octubre y noviembre-diciembre), los de la tercera uno sólo (noviembre-diciembre) y los que se están incorporando actualmente recibirán los apoyos hasta el próximo año."El lugar, la fecha y la hora para la entrega de tarjetas u otra forma de pago que se determine para algunos casos, sobre todo los que no tienen acceso a bancos, serán dados a conocer la próxima semana a nivel nacional en la página www.pensión.adultosmayores.bienestar.gob.mx, ahí introduce su CURP y va a saber lugar, fecha de entrega de la tarjeta y seguramente fecha de cobro", puntualizó.Añadió que en los lugares donde no hay acceso a Internet, serán los 'servidores de la nación' a través del casa por casa, los que les notifiquen la información a los beneficiarios.Finalmente, expuso que cualquier duda la puede aclarar en los teléfonos 228 812 52 51 y 228 812 52 52.