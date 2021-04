Casi dos meses que no pasa Limpia Pública por calle Álvaro Obregón de Xalapa

Al Calor Político:



Soy vecina de la calle Álvaro Obregón de la colonia Benito Juárez. Tenemos casi dos meses sin servicio de Limpia Pública, los vecinos hemos reportado esta situación a la oficina y ellos nos dicen que los camiones están descompuestos desde meses atrás y que el Ayuntamiento de la ciudad no les autoriza el presupuesto para reparación. Esto no sabemos si sea cierto porque los camiones siguen pasando en la colonia, sólo que a la calle no suben. Los vecinos tenemos que pagar para que se lleven los residuos a terceros.



En una de las llamadas que hemos hecho, preguntamos si estos dos meses sin servicios nos iban a ser descontados en el servicio de Limpia Pública que pagamos cada año y obviamente nos dijeron que no, que este se debe de pagar nos den o no el servicio.



No sabemos a quien acudir, espero que nos puedan ayudar publicando para que llegue nuestra queja al Director de Limpia Pública y nos ayude con la situación o al presidente municipal para que autorice el presupuesto para la reparación de camiones.



Gracias.