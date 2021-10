En el estado de Veracruz se han entregado mil 694 millones de pesos de manera directa, a quienes sufrieron afectaciones por el paso del huracán Grace, informó el titular de la Secretaría del Bienestar, Javier May Rodríguez.Durante la reunión de Seguimiento de Afectados del Huracán Grace, desde la Unidad Deportiva Lázaro Cárdenas en el municipio de Huayacocotla, el funcionario federal explicó que estos recursos se destinaron a quienes sufrieron daños en sus viviendas, animales y cultivos.Los apoyos que se destinaron fueron de 35 mil y 45 mil pesos por familia afectada.En este sentido, Javier May detalló que el 99.7 por ciento de familias veracruzanas afectadas en sus viviendas por el huracán Grace, ya recibieron un apoyo en efectivo por 35 mil pesos, lo que corresponde a mil 568 millones, 130 mil pesos de inversión.“Fueron 1803 localidades de 28 municipios, donde en 45 mil 318 viviendas se entregó un apoyo directo y en efectivo por el monto de 35 mil pesos, es decir, mil 586 millones 130 mil pesos. A la fecha el avance de la entrega de estos apoyos es del 99.7 por ciento”, expuso.Adicionalmente y derivado del censo, se entregaron 24 mil 137 apoyos agropecuarios ante la pérdida de animales o cultivos como maíz y frijol, dijo May Rodríguez.“Cada apoyo es de 4 mil 500 pesos, haciendo una suma global de 108 millones 616 mil 500 pesos, en este caso el avance de los apoyos es del 99.6 por ciento”, detalló.La entrega de los recursos, “como usted lo indicó, se llevó a cabo sin intermediarios, de manera rápida y con total transparencia”, expresó el funcionario federal ante el presidente de la república.Cabe mencionar que el censo en Veracruz se contabilizó del 26 de agosto al 2 de septiembre, con apoyo de los servidores de la nación y los técnicos de sembrando vida.