Casi no salieron vendedores de adornos patrios a calles de Coatepec

Pocos vendedores de adornos patrios se han instalado en esta ocasión en calles de Coatepec, pues dicen que la contingencia sanitaria los ha limitado y afectado.



Al respecto, la señora Rosalía Hernández expresó que apenas este lunes logró instalar un pequeño puesto y a pesar de que ya está próximo el festejo patrio, las ventas no han sido buenas.



“Vamos empezando, no se está vendiendo igual que otros años, esperemos que sea mejor en los próximos días pero ya estamos a 8 y la gente no está comprando igual”, acotó.



Y es que la vendedora señala que los precios de estos adornos que van desde los 15 pesos hasta poco más de cien pesos no han sufrido un aumento y se están manejando los mismos que hace un año.



Otro vendedor que se ha dedicado a esta actividad desde hace 6 años, comenta que este año “se ve difícil” y calcula que sus ventas no sean las mismas que siempre, pues en su caso desde el pasado fin de semana colocó su negocio y ha vendido muy poco.



“Este año se ve difícil para todos, en otros años a estas alturas la venta ya va bien, empieza uno a vender mucho, porque pocos son los días de venta, tenemos prácticamente hasta el 16, es decir, ya nada más nos quedan 8 días”, explicó don Raúl Bandala.



Según estos comerciantes, una bandera pequeña cuesta 15 pesos, mientras una mediana está entre los 25 y 35 pesos, mientras una grande cuesta 130 pesos, mientras otro tipo de adornos como sombreros oscilan de los 60 pesos hasta los 140 y aretes tricolor, que también son tradicionales de esta temporada, cuestan 25 a 40 pesos.