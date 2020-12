Casi no se sintió sismo de Oaxaca en región Xalapa: Protección Civil

Sin daños en infraestructura de inmuebles, ni personas lesionadas o atendidas por crisis nerviosas, fue el reporte de Protección Civil del Municipio de Xalapa, tras el sismo de 5.5 grados, registrado a las 11:56 horas en Salina Cruz, Oaxaca y que se pudo percibir en algunos edificios de la capital del Estado.



El director de dicha área, José de Jesús Vargas Hernández, informó que realizaron las inspecciones a los inmuebles después de la evacuación en algunos centros públicos, Torre Olmo (Protección Civil Estatal), Palacio de Gobierno, Torre de Seguridad Pública.



Además de atender inmuebles estratégicos como, hospitales, edificios de gran altura, plantas de la Comisión Federal de Electricidad e infraestructura hidráulica de la ciudad, sin que se haya encontrado alguna zona de peligro para la población.



Es precioso destacar que en está ocasión, solo algunos edificios fueron evacuados sobre la calle Leandro Valle, la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, y a un costado de Palacio de Gobierno y el parque Benito Juárez.



Después de varios minutos, los empleados regresaron a su área de trabajo luego de que los inmuebles fueron inspeccionados por personal de PC municipal.



No se sintió en Coatepec



Por su parte, el director de Protección Civil en Coatepec, Luis Delfín Montané, informó que no hay reportes de percepción entre la ciudadanía sobre el sismo que se registró la mañana de este viernes.



Entrevistado, señaló que tampoco hay reportes de afectaciones y agregó que no se llevó a cabo ninguna evacuación en el municipio.



“Tenemos un reporte del Sistema Sismológico Nacional de un sismo en Salina Cruz, Oaxaca, (...) pero en la zona no hemos tenido ningún reporte o llamada sobre el movimiento, no hubo ninguna evacuación, incluso no hay reportes de que se haya sentido en la zona”, dijo.



Por su parte, el comandante de Bomberos de Coatepec y la región, Diego Solano Montano, indicó que se monitorearon algunas localidades pero no se registró ninguna incidencia.



No obstante, dijo que la corporación estará atenta ante cualquier llamado de emergencia a causa del temblor.



“Se monitoreó la zona en algunas localidades, no hay reportes de ningún daño, la gente está tranquila, no se sintió, fue poco percibido en Coatepec pero estamos atentos ante cualquier llamada de emergencia por este temblor”, finalizó.