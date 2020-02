Casi todo el presupuesto de Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas es para salarios

La directora del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, Xóchitl Molina González, admitió que solo se ejercerá un presupuesto de 13 millones de pesos, de los cuales, 12 millones se aplicarán en salarios.



"No tenemos presupuesto asignado. Somos un instituto que pertenece a la oficina del Gobernador, tenemos muchas llaves para hacer gestión de manera institucional con salud y con todas las instituciones", expresó.



No descartó que el IVAIS se conforme como un instituto con autonomía financiera, a modo de consolidarse en sus acciones.



"No podremos estimar un presupuesto porque hay un rezago de muchos años, y hay que buscar la corresponsabilidad del Gobierno y el pueblo e ir buscando y buscar desarrollo", expuso.



Por otra parte, anunció que este viernes 14 de febrero arranca la Expo Venta de Arte Popular Indígena 2020, en Palacio de Gobierno, la cual finalizará el domingo 16.



"Es el primer evento de Expo Arte y Expo Venta de 2020, vienen 100 artesanos de todo el Estado, de la Huasteca, de las Altas Montañas, de la Región Olmeca, una forma como el Gobierno promueve y apoya la economía familiar, porque tienen muchos productos".



Dijo que se ofrecerán productos de miel, carne enchilada, pan y consultas de médicos tradicionales y artesanos.



"Cestería tradicional, canastas, bordados, maderas, es un hermoso colorido y el fin es promover la economía", concluyó.